Down Sendromrular Basketbol Milli Takımı'ndan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a Ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eylül ayında Portekiz'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak için Eskişehir'de kamp yapan Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile bir araya geldi. Buluşmada, başarılı sporcular, Başkan Kurt'a forma hediye etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na (TÖSSFED) bağlı Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, TÖSSFED Basketbol Teknik Kurul Başkanı Ufuk Bulut, Basketbol Milli Takım Antrenörü Ali İhsan Küçük, Basketbol Milli Takımı Kondisyoneri Demet Karadağ ile sporcular katıldı.

Buluşmada Başkan Kurt'a Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı hakkında bilgi veren Ufuk Bulut, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun özel sporculara spor yaptırmak amacı ile 2000 yılında kurulduğunu belirtti.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın ise Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde 2019 yılında kurulduğunu belirten Bulut, kurulduktan hemen sonra da Portekiz'in Guimares şehrinde düzenlenen şampiyonada Dünya üçüncüsü olduğunu kaydetti.

Bu başarının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başarı ödülüne layık görüldüklerini anlatan Bulut, konuşmasına şöyle devam etti:

"Takımımız ülkemizin çeşitli illerinden 8 down sendromlu sporcu ve 3 antrenörden oluşmaktadır. Takımımıza yeni sporcular katmak için sporcu tarama faaliyetlerimiz tüm yıl boyunca devam ediyor. Down Sendromlular Basketbol Milli Takımımız, Dünya üçüncülüğü başarısının ardından, hedeflerini büyüterek çalışmış ve 2021 yılında İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Oyunlarında, Avrupa ikincisi olarak yine ülkemizi gururlandı. Sporcularımız ve teknik kadromuz, büyük bir heyecanla İstiklal Marşımızı, bir uluslararası arenada okutma hedefi ile çalışmalarına devam diyor. Eylül ayında Portekiz'de yapılacak Dünya Şampiyonasında şampiyonluk hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Başkan Kurt ile engelli sporunun gelişmesi hakkında fikir alışverişi de yapan Bulut, misafirperverliği için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

"ODUNPAZARI BELEDİYESİ OLARAK YANINIZDAYIZ"

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Başkan Kurt, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'na başarılar diledi. Engelli sporunun geliştirilmesi için neler yapılabileceğine dair düşüncelerini paylaşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın yanında olduklarını kaydetti.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, ziyaret sırasında Başkan Kurt'a forma hediye etti.