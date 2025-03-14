Dr. Sarıkaya Tıp Bayanı'nda Veda Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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Yerel

Dr. Sarıkaya Tıp Bayanı'nda Veda Mesajı Yayınladı

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, 14 Mart Tıp Bayramı'nda veda mesajı yayımladı.

14.03.2025 14:10
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14 Mart Tıp Bayramı'nda İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya'dan veda mesajı

ÇANKIRI - 8 yıl boyunca Çankırı İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan ve sağlık alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Dr. Hüseyin Sarıkaya, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yayımladığı veda mesajıyla görevini tamamladığını duyurdu.

2017 yılından bu yana Çankırı İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Hüseyin Sarıkaya, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yayımladığı veda mesajıyla görevini tamamladığını duyurdu. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Dr. Sarıkaya, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı sağlık çalışanlarına, Çankırı'da sundukları kaliteli sağlık hizmetleri için teşekkür etti.

"8 yıldır Çankırı'da birlikte çalışıp halkımıza hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini sunma gayreti içerisinde ol"

Görev süresi boyunca gayretli ve özverili çalışmalar yaptıklarını söyleyen Dr. Sarıkaya, "Değerli sağlık çalışanlarımız ve çok kıymetli Çankırılılar, 14 Mart tarihi itibariyle Çankırı ilindeki görev sürem bitmiş bulunmaktadır. Siz değerli sağlık çalışanlarımız ile yaklaşık 8 yıldır Çankırı'da birlikte çalışıp halkımıza hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini sunma gayreti içerisinde olduk. Verdiğiniz destek, özverili ve gayretli çalışmalar için her bir sağlık çalışanımıza ve personellerimize teşekkür ediyor 14 Mart Tıp Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ayrıca değerli Çankırılılara görev sürem boyunca gösterdikleri teveccüh ve verdikleri destek için sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dr. Sarıkaya Tıp Bayanı'nda Veda Mesajı Yayınladı - Son Dakika

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