DTSO Başkanı Bıyık: 'Üretimin sürdürülebilirliği girişimci gençlikle mümkün' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DTSO Başkanı Bıyık: 'Üretimin sürdürülebilirliği girişimci gençlikle mümkün'

DTSO Başkanı Bıyık: \'Üretimin sürdürülebilirliği girişimci gençlikle mümkün\'
18.05.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, üretim ve istihdamın sürdürülebilirliğinin girişimci ruhlu, donanımlı ve cesur bir gençlikle mümkün olduğunu vurguladı. Bıyık, gençleri merkeze alan bir vizyonla çalıştıklarını belirterek, TOBB Genç Girişimciler Kurulu çatısı altında genç girişimcilere destek olduklarını ifade etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) başkanı Erdoğan Bıyık, "Üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği ancak girişimci ruhlu, donanımlı ve cesur bir gençlikle mümkündür" dedi.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bıyık, mesajında "Aziz milletimizin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, istiklal ve istikbal mücadelemizin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'un üzerinden 107 yıl geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak başlattığı Milli Mücadele ruhu, bugün de aziz milletimizin yüreğinde aynı heyecanla yaşamaya devam etmektedir. Bizler; şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı, ecdadımızın bizlere miras bıraktığı milli ve manevi değerlere bağlı kalarak geleceğe taşıma azmindeyiz. Köklerine bağlı, tarihinin bilincinde, ufku açık bir gençlik; ülkemizin en büyük teminatıdır.

Oda olarak biliyoruz ki; ekonomik kalkınmanın, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği ancak girişimci ruhlu, donanımlı ve cesur bir gençlikle mümkündür. Bu inançla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak gençlerimizi merkeze alan bir vizyonla çalışmalarımızı yürütüyoruz. TOBB Genç Girişimciler Kurulu çatısı altında genç girişimcilerimizin hedeflerine ulaşmaları konusunda yanlarında oluyoruz. Bizim vizyonumuz; üreten, ihraç eden, teknoloji ve katma değer odaklı bir Düzce; köklerinden kopmadan dünyaya açılan bir gençlik; sanayisi gelişmiş, tarımı güçlü, turizmi cazip bir şehirdir. Bu vizyonu hayata geçirecek olan, Atatürk'ün işaret ettiği o aydınlık nesildir. Gençlerimizin enerjisi, dijital çağa hakimiyeti ve girişimci ruhu ile şehrimizin yarınlarına dair umudumuz her geçen gün artmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DTSO Başkanı Bıyık: 'Üretimin sürdürülebilirliği girişimci gençlikle mümkün' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 17:00:46. #7.13#
SON DAKİKA: DTSO Başkanı Bıyık: 'Üretimin sürdürülebilirliği girişimci gençlikle mümkün' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.