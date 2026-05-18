DTSO Başkanı Bıyık: \'Üretimin sürdürülebilirliği girişimci gençlikle mümkün\'

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) başkanı Erdoğan Bıyık, "Üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği ancak girişimci ruhlu, donanımlı ve cesur bir gençlikle mümkündür" dedi.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bıyık, mesajında "Aziz milletimizin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, istiklal ve istikbal mücadelemizin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'un üzerinden 107 yıl geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak başlattığı Milli Mücadele ruhu, bugün de aziz milletimizin yüreğinde aynı heyecanla yaşamaya devam etmektedir. Bizler; şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı, ecdadımızın bizlere miras bıraktığı milli ve manevi değerlere bağlı kalarak geleceğe taşıma azmindeyiz. Köklerine bağlı, tarihinin bilincinde, ufku açık bir gençlik; ülkemizin en büyük teminatıdır.

Oda olarak biliyoruz ki; ekonomik kalkınmanın, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği ancak girişimci ruhlu, donanımlı ve cesur bir gençlikle mümkündür. Bu inançla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak gençlerimizi merkeze alan bir vizyonla çalışmalarımızı yürütüyoruz. TOBB Genç Girişimciler Kurulu çatısı altında genç girişimcilerimizin hedeflerine ulaşmaları konusunda yanlarında oluyoruz. Bizim vizyonumuz; üreten, ihraç eden, teknoloji ve katma değer odaklı bir Düzce; köklerinden kopmadan dünyaya açılan bir gençlik; sanayisi gelişmiş, tarımı güçlü, turizmi cazip bir şehirdir. Bu vizyonu hayata geçirecek olan, Atatürk'ün işaret ettiği o aydınlık nesildir. Gençlerimizin enerjisi, dijital çağa hakimiyeti ve girişimci ruhu ile şehrimizin yarınlarına dair umudumuz her geçen gün artmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE