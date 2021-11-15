Dualar şehitler için - Son Dakika

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkındırma Derneği tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Çırakman Mahallesi'nde bulunan dernek binasında gerçekleştirilen mevlide, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, eski CHP Milletvekili Hayati Tekin, CHP İl Başkanı Fatih Türkel, MHP Samsun İl Başkanı Abdullan Karapıçak, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

"Minnettarız"

Çırakman Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Türker Yılmaz, mevlit törenlerinin her yıl geleneksel hale getireceklerini belirterek, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyoruz. Gazilerimize ise sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Rabb'im dualarımızı kabul etsin" dedi.

Mahallenin son şehidi

7 Ekim'de Suriye'de şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Tayfun Özköse(24), Çırakman Mahallesi'nde toprağa verilmişti. - SAMSUN