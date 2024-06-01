Dumlupınar Meslek Yüksekokulu\'nda Öğrenciler ve İlçe Müftüsü Bir Araya Geldi

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Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören üniversite öğrencileri ile İlçe Müftüsü M. Emin Olgun ve din görevlileri dönem sonu veda programında bir araya geldiler.

İlçe Merkez Camii'nde düzenlenen programa İlçe Müftüsü M. Emin Olgun, İlçe Vaizi Mesut Ihlamur, din görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Program çerçevesinde Dumlupınar İlçe Müftüsü Emin Olgun, öğrencilere dini, milli ve manevi konularda tavsiye ve nasihatlerde bulundu. Ardından çiğ köfte ikramı eşliğinde hem dönem boyu gerçekleştirilen etkinlikler hakkında konuşuldu, hem de önümüzdeki dönem için öğrencilerin ve hocaların temennileri dinlendi.

Program, yatsı namazının birlikte kılınmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA