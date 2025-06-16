Dünya Çevre Günü'nde Silivri Sahili'nde Farkındalık Etkinlikleri - Son Dakika
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Dünya Çevre Günü'nde Silivri Sahili'nde Farkındalık Etkinlikleri

Dünya Çevre Günü\'nde Silivri Sahili\'nde Farkındalık Etkinlikleri
16.06.2025 10:57  Güncelleme: 11:03
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Silivri Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Silivri Sahili'nde düzenlediği etkinliklerle çevre bilincini artırmayı hedefledi. Etkinlikler arasında kitap takası, bez torba boyama ve ağaç fidanı dağıtımı gibi birçok aktivite yer aldı.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Silivri Sahili'nde düzenlenen farkındalık etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde Silivri Sahili'nde çevre farkındalığını artırmaya yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda; kitap takas etkinliği, bez torba boyama atölyesi, Sıfır Atık toplama ekipmanları tanıtımı, İBB İSTAÇ Kıyı Temizlik Ekibi'nin atıklardan oluşturduğu sergi ve ağaç fidanı dağıtımı gibi birçok faaliyet yer aldı. Vatandaşlar, etkinlik boyunca hem eğitici hem de eğlenceli aktivitelerle çevre bilinci kazanırken, özellikle çocuklar ve gençler geri dönüşümün önemini daha yakından deneyimleme fırsatı buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Çevre Günü'nde Silivri Sahili'nde Farkındalık Etkinlikleri - Son Dakika

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