Dünya Kanser Günü'nde Bilinçlendirici Seminar - Son Dakika
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Dünya Kanser Günü'nde Bilinçlendirici Seminar

Dünya Kanser Günü\'nde Bilinçlendirici Seminar

Karacabey Belediyesi, Dünya Kanser Günü kapsamında Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği iş birliği ile kansere karşı bilinç oluşturulması ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek için bir seminer düzenledi. Uzmanların katıldığı etkinlikte, katılımcılara sağlıklı beslenme, psikolojik destek ve erken teşhis konularında değerli bilgiler verildi.

07.02.2025 15:15  Güncelleme: 15:16
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Karacabey Belediyesi, Dünya Kanser Günü kapsamında Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) iş birliği ile önemli bir semine imza attı. Kansere karşı bilinç oluşturulması ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Ergün Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Karacabey Belediyesi, Dünya Kanser Günü kapsamında Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) iş birliği ile önemli bir seminere imza attı. Kansere karşı bilinç oluşturulması ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Ergün Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Özellikle kadınlar tarafından büyük ilgi gören seminere, Karacabey Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehtap Önler de katıldı.

Seminerde, alanında uzman isimler kansere karşı bilinçlendirme konusunda önemli bilgiler sundu. Diyetisyen Leyla Karakaş, kanserle mücadelede sağlıklı beslenmenin rolünü vurguladı ve kanser riskini azaltacak beslenme alışkanlıkları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Psikolog Gönül Hazneci, kanserle mücadele eden bireylerin psikolojik desteğe olan ihtiyaçlarını ve bu süreçte nasıl bir destek mekanizmasının oluşturulması gerektiğini anlattı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Alper Coşkun, kanserin erken teşhisi ve tedavi süreci hakkında detaylı bilgiler paylaştı ve erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Özer ise, cerrahi müdahalelerin kansere karşı nasıl bir rol oynadığını ve bu süreçte hastaların dikkat etmesi gereken hususları ele aldı.

Ayrıca, seminer boyunca katılımcılar, uzmanların sunumlarının yanı sıra interaktif oturumlarla kanser hakkında daha fazla bilgi edindi ve bilinçlendi. Katılımcılar, seminerde sundukları sorularla da uzmanlarla birebir etkileşimde bulunma fırsatı buldu.

Seminerin sonunda, kansere karşı toplumsal bilincin artırılması ve erken teşhisin önemi konusunda farkındalık oluşturmak hedefiyle broşürler dağıtıldı ve bilgilendirici materyaller sunuldu. Katılımcılar, etkinlik sonrası memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür etkinliklerin devamının önemini vurguladılar.

Öte yandan ONKODAY üyelerinden yapılan açıklamada, "Sosyal ve ruhsal dayanışmada çocuk, ergen, yetişkin, yaşlı her yaş gurubundan kanser tanısı almış insana ve yakınlarına hizmeti, onlara yol arkadaşı olmayı prensip edindik. Sizin, bize tanıdık olan bu sürecinizde Onkoday üyeleri olarak kanser tanısı almış ve tedavisini görerek kontrollerine devam eden biz hastalar, hasta yakınları ve yoldaşlık eden dostlarımızla el ele hep birlikte yanınızda olduğumuzu ve umudunuzun yeşermesinde bir ışık olabilme arzumuzu bilmenizi isteriz." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Özel Kalem Müdürü Mehtap Önler, oldukça yararlı bir seminer gerçekleştiren ONKODAY'a teşekkür ederken, etkinliğin toplumda kanser farkındalığını artırmak ve erken teşhisi teşvik etmek amacıyla önemli bir rol oynadığını belirtti. Önler, bu tür etkinliklerin devam etmesi ve geniş kitlelere ulaşması gerektiğini ifade etti. Mehtap Önler, ayrıca, Belediye ve ONKODAY arasındaki iş birliğinin gelecekte de devam edeceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Kanser Günü'nde Bilinçlendirici Seminar - Son Dakika

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