Dünya Şampiyonası'nda altın ve gümüş kazanan Çağlar, Başkan Memiş'i ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Bayburtlu milli sporcu Zahit Çağlar, Kıdemli Genç Erkekler 85 kilo kategorisinde sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda dünya şampiyonu oldu. Çağlar, iki madalyayla ziyaret ettiği Başkan Mete Memiş tarafından altınla ödüllendirildi.
2026 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda biri altın, diğeri gümüş olmak üzere iki madalya kazanan Bayburtlu milli sporcu Zahit Çağlar, Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen şampiyonada Çağlar, Kıdemli Genç Erkekler 85 kilo kategorisinde sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda ise dünya şampiyonu oldu.
Bayburt Çelik Bilek Spor Kulübü sporcusu Çağlar, Kulüp Başkanı Ünal Çelik ve antrenör Cabir Çelik ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, şampiyonada elde ettiği derecelerin sevincini paylaştı.
Başkan Memiş, uluslararası arenada Bayburt'un adını duyuran milli sporcuyu tebrik ederek başarısından dolayı altınla ödüllendirdi. Memiş, Çağlar'a spor hayatında başarılarının devamını diledi.
Kaynak: İHA
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