Duyarlı Vatandaşın İhbarı Sonucu Yaşlı Adamın Yardımı Sağlandı

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Büyükçekmece'de kalacak yeri olmadığı için metruk bir barakada yaşadığı öğrenilen yaşlı adamı fark eden duyarlı bir vatandaş, durumu Büyükçekmece Belediyesi'ne bildirdi. Konuyla ilgilenen belediye ekipleri yaşlı adama sahip çıktı.

Büyükçekmece ilçesinde kalacak yeri olmadığı için metruk bir barakada hayatını sürdürmeye çalışan yaşlı bir vatandaşı fark eden duyarlı vatandaş, durumu Büyükçekmece Belediyesi'ne bildirdi. Harekete geçen belediye ekipleri, yaşlı adamı bulunduğu noktadan alarak öncelikle kişisel bakımlarını ve yemek ihtiyacını karşılayacağı öğrenildi. Ardından yaşlı amcanın yaşadığı barakayla ilgili durum tespiti yapılarak, yaşama elverişli hale getirmek üzere çalışmalar yapılacağı öğrenildi. - İSTANBUL