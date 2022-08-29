Tarım işçilerinin çocukları gönüllerince eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım işçilerinin çocukları gönüllerince eğlendi

29.08.2022 11:11
Tarım işçilerinin çocukları gönüllerince eğlendi

Düzce Belediyesi mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını belediye tesislerinde ağırlayarak onlara unutamayacakları keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

Düzce Belediyesi mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını belediye tesislerinde ağırlayarak onlara unutamayacakları keyifli bir gün geçirmelerini sağladı. Çocuklar, sinema, dans ve spor yaparak gönüllerince eğlendi.

Düzce'ye her yıl fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına Düzce Belediyesi unutulmaz bir gün yasattı. Daha önce Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Prusias Ad Hypium Antik Kentini gezen 62 çocuk bu kez de Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü'nün hazırladığı çocuk sinemasını izleyerek güne başladı. Çocuk Kulübünde sinema izledikten sonra pasta kesen çocuklar, gönüllerince dans edip oyunlar oynadı. Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan da çocukları yalnız bırakmayarak, çeşitli hediyeler verdi.

Kurabiye yapıp zumbayla dans ettiler

Tarım işçilerinin çocukları daha sonra BELMEK ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikler için Aziziye'deki tesiste misafir edildi. 4 gruba ayrılan çocuklar dönüşümlü olarak zumba ve survivor parkurunda spor yaptı.

Çocukların bir kısmı da BELMEK eğitimlerince mutfak ve resim atölyelerinde kurabiye ve resim boyama etkinliğine katıldı. Mevsimlik işçilerin çocukları daha sonra gönüllerince şarkı söyleyip dans etti. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Okul kantinlerinde fiyat tarifeleri belirleniyor Okul kantinlerinde fiyat tarifeleri belirleniyor Bisiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı Bisiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı
Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Çocuk, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarım işçilerinin çocukları gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:01 Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Kravatlı soygun var! Devr-i sabık şart oldu
10:43 Dolar/TL kuru haftaya yükselişle başladı
10:42 Damat mı, gelin mi? Yargıtay, düğünde takılan altınların sahibini açıkladı
10:22 Fener, golcü transferinde mutlu sona ulaştı! Maxi Gomez, İstanbul'a geliyor
10:18 Sedat Peker'in hakkında rüşvet iddiasında bulunduğu AK Partili vekil Taşkesenlioğlu: Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına inanıyorum
10:15 Demet ve Oğuzhan'ın düğünü sonrası düzenlenen partiye katılan Murat Boz ile Gülcan Arslan, samimi bir şekilde dans etti
10:03 Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:59 Benzine 1,04 lira indirim geliyor: Litre fiyatı 20,17 liraya kadar düşecek
09:39 Fed'in faiz mesajının ardından ABD doları 20 yılın zirvesine çıktı
09:39 Gülşen için kader günü! Tutukluluğa itiraz dilekçesi bugün değerlendirilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 11:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım işçilerinin çocukları gönüllerince eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement