Tarım işçilerinin çocukları gönüllerince eğlendi

Düzce Belediyesi mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını belediye tesislerinde ağırlayarak onlara unutamayacakları keyifli bir gün geçirmelerini sağladı. Çocuklar, sinema, dans ve spor yaparak gönüllerince eğlendi.

Düzce'ye her yıl fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına Düzce Belediyesi unutulmaz bir gün yasattı. Daha önce Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Prusias Ad Hypium Antik Kentini gezen 62 çocuk bu kez de Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü'nün hazırladığı çocuk sinemasını izleyerek güne başladı. Çocuk Kulübünde sinema izledikten sonra pasta kesen çocuklar, gönüllerince dans edip oyunlar oynadı. Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan da çocukları yalnız bırakmayarak, çeşitli hediyeler verdi.

Kurabiye yapıp zumbayla dans ettiler

Tarım işçilerinin çocukları daha sonra BELMEK ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikler için Aziziye'deki tesiste misafir edildi. 4 gruba ayrılan çocuklar dönüşümlü olarak zumba ve survivor parkurunda spor yaptı.

Çocukların bir kısmı da BELMEK eğitimlerince mutfak ve resim atölyelerinde kurabiye ve resim boyama etkinliğine katıldı. Mevsimlik işçilerin çocukları daha sonra gönüllerince şarkı söyleyip dans etti. - DÜZCE