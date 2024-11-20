Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü 2024 Yılına Aralıksız Hizmet Sundurdu - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü 2024 Yılına Aralıksız Hizmet Sundurdu

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü 2024 Yılına Aralıksız Hizmet Sundurdu

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, 2024 yılının başlangıcından itibaren 63 mahallede cenaze nakil, gasil, mezar hazırlama ve taziye hizmetlerini 365 gün boyunca sürdürdü. Toplam 1,505 cenaze nakli gerçekleşirken, mezar hazırlama ve gasil hizmetleri de aralıksız devam etti.

20.11.2024 09:47  Güncelleme: 09:48
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Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, 2024 yılının başlangıcından bugüne cenaze nakil, gasil, mezar hazırlama ve taziye hizmetleri tüm yıl boyunca hizmet bölgesi içerisinde bulunan 63 mahalle genelinde aralıksız sürdürdü.

Düzce Belediyesi, her bir birimi ile görev bölgesi içerisinde bulunan tüm alanlara hizmet götürmeye sosyal belediyeciliğin örneklerini sergilemeye devam ediyor. Mezarlıklar Müdürlüğü de yılın 365 günü 7/24 esasına dayalı şekilde verdiği hizmetlerle taktirleri üzerine topluyor. Cenaze nakil, gasil, mezar hazırlama ve taziye hizmetleri başta olmak üzere yapılan çalışmaların rakamsal verilerini paylaşan müdürlük, bugüne kadar toplam bin 505 cenaze nakli yapılmasını sağlarken, merkez mahalleler özelinde 710 cenazenin mezarının hazırlanmasına katkı verdi ve 984 cenaze için de gasil hizmeti gerçekleştirdi.

Vatandaşa hizmet odaklı anlayışla hareket eden ve bu doğrultu da Mezarlık Bilgi Sistemini (MEBİS) hizmete alan müdürlük, kabirlerin yerlerinin ve fotoğraflarını bilgisayar ekranında görünebilmesi aynı zamanda mezarın konumuna kolayca ulaşılabilmesi için sistemin sürekli güncel tutulmasını sağlandı.

Müdürlük çatısı altında cenaze ailesine çadır, tabure, çay kazanı taziye hizmetlerinin de ücretsiz şekilde ulaştırılması sürdürülürken, toplam 745 cenaze evine hizmet götürüldü.

Ayrıca 63 mahalle genelinde bulunan 78 mezarlığın rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ağaç budama, çalı ve ot temizliğinin de aksatılmadan giderilmesine destek veren müdürlük, mezarlıklar genelinde yıpranmış ve bozulmuş yollar ile parsel duvarlarının kaldırılıp yenilenmesi çalışmalarının yanı sıra ihtiyacı bulunan mezarlıklara musalla alanları yapılmasına katkı verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü 2024 Yılına Aralıksız Hizmet Sundurdu - Son Dakika

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