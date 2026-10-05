Düzce'de kültür turizm personeline kütüphanede psikolojik ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Düzce'de kültür turizm personeline kütüphanede psikolojik ilk yardım eğitimi verildi

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Düzce\'de kültür turizm personeline kütüphanede psikolojik ilk yardım eğitimi verildi
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Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde kültür ve turizm personeline afet ve acil durum psikososyal destek eğitimi verildi. Kütüphanedeki eğitimde psikolojik ilk yardım bilgileri aktarıldı; kurumlar arası iş birliği amaçlandı.

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik personele eğitim verildi.

Düzce İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimlerinde görev yapan personel katıldı. Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikoloğu Aslı Atıcı Aktaş tarafından verildi. Eğitimde personele "Psikolojik İlk Yardım" konusunda temel bilgiler aktarılırken, afet ve acil durumların ardından yürütülen psikososyal destek süreçlerinde izlenecek yöntemler ele alındı.

Programla personelin afet ve acil durumlara yönelik bilgi ve farkındalığının artırılmasının yanı sıra müdahale süreçlerinde kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
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