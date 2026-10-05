Düzce İl Özel İdaresi, Esmahanım'da 3 adet 800'lük boru döşeme işini tamamladı - Son Dakika
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Düzce İl Özel İdaresi, Esmahanım'da 3 adet 800'lük boru döşeme işini tamamladı

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Düzce İl Özel İdaresi, Esmahanım\'da 3 adet 800\'lük boru döşeme işini tamamladı
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Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'ya bağlı Esmahanım Köyü'nde yağmur suyu tahliyesi ve yol altyapısı çalışmalarını tamamladı. Çalışmada 3 adet 800'lük boru yerleştirildi; yağışlı dönemlerde yüzey sularının yol ve çevresine zarar vermesi önlenmek isteniyor.

Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'ya bağlı Esmahanım Köyü'nde yağmur sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi ve yol altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları tamamladı.

İl Özel İdaresi tarafından Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nde altyapı çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, özellikle yağışlı dönemlerde yağmur sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlamak ve yol altyapısını güçlendirmek amacıyla 3 adet 800'lük boru yerleştirildi. Boru yerleştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgede yüzey sularının yol ve çevresinde oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce İl Özel İdaresi, Esmahanım'da 3 adet 800'lük boru döşeme işini tamamladı - Son Dakika
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