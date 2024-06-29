Düzce Merkez Nüfus Müdürlüğü, Dikey Geçiş Sınavı için Özel Açık Olacak

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DÜZCE(İHA) – Düzce Merkez Nüfus Müdürlüğü Dikey Geçiş Sınavı için 30 Haziran 2024 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak.

30 Haziran 2024 günü dikey geçiş sınavı için adaylar ter dökecek. Düzce Valiliği yapılacak sınavla ilgili duyuru yaptı. Yapılan duyuruda "ÖSYM Başkanlığınca 30 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2024-GGS) katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı veya T.C Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adayların tespitlerinin yerine getirilebilmesi için ilimiz Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü 30 Haziran 2024 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak" denildi. - DÜZCE