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Düzce Üniversitesi'nde Epigenetik Sempozyumu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Epigenetik Sempozyumu Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından düzenlenen 1. Ulusal Epigenetik Sempozyumu, bireye özgü beslenme ve genetikten epigenetiğe güncel yaklaşımları ele aldı. Sempozyuma Düzce Valisi, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Ayrıca, sempozyumda kronik hastalıkların önlenmesi, bireye özel tedavi, nutrigenomik beslenme uygulamaları gibi konular da ele alındı.

Düzce Üniversitesi\'nde Epigenetik Sempozyumu Gerçekleştirildi
13.12.2023 - 10:12,
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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından organize edilen "1. Ulusal Epigenetik Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen bireye özgü beslenmede genetikten epigenetiğe güncel yaklaşımlar temalı sempozyuma; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

İlk kez öğrenci alacak

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Birsen Sarıcı, Düzce Üniversitesi olarak Beslenme ve Diyetetik Bölümü'ne ilk kez öğrenci alacak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek bu süreci bilimsel çalışmalarla taçlandırmak istediklerini ifade etti. Sarıcı, ülkemizde genlere göre beslenme eğitimi veren ilk fakülte olacaklarına dikkat çekti.

Programa video konferans yöntemiyle katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kısa ve uzun vadede ön plana çıkan küresel risklerden bahsederek, küresel iklim değişikliği başta olmak üzere bu sorunlara; bilimsel ve aciliyet temelli, çok disiplinli, iş birliği ve çözüm odaklı yaklaşmanın önemine vurgu yaptı.

Rektör Nedim Sözbir, epigenetik alanını oldukça önemsediğinin altını çizerek, insanı temel alan, hayvan ve çevreyle de etkileşim içerisinde olan tek sağlık yaklaşımının gerekliliğine işaret etti.

Vali Selçuk Aslan, modern çağın getirdiği kronik rahatsızlıkların oluşmasında, geleneksel beslenme alışkanlıklarından uzaklaşmanın da etkili olduğunu dile getirerek, bu önemli sempozyuma ev sahipliği yapan Düzce Üniversitesi'ni kutladı. Farklı olan, diplomasını kıymetlendiren, belirli alanlarda ihtisaslaşan öğrencilerin bir adım önde olacağını vurgulayan Aslan, programın hayırlı sonuçlar getirmesini dillendirerek konuşmasını noktaladı.

Açılış konuşmalarının sonrasında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Halk Müziği Bölümü Öğr. Gör. Emin Karadayı ve beraberindeki orkestra üyeleri tarafından konser icra edildi. konserin ardından programın oturumlar bölümüne geçildi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, sempozyumun davetli konuşmacılarına plaket takdim ederken, Rektör Sözbir tarafından da değerli katkıları için Başkan Faruk Özlü'ye plaket takdim edildi.

Sempozyumun kapanış bölümünde konuşan, Dr. Birsen Sarıcı, sempozyumda multidisipliner bakış açıcıyla, ben değil biz yaklaşımıyla önemli konulara dokunduklarını ifade etti.

Alanında uzman konukların katıldığı 1. Ulusal Epigenetik Sempozyumu; kronik hastalıkların önlenmesine, bireye özel tedavide hassas tıp, nutrigenomik beslenme uygulamaları, genetik, epigenetik, mikrobiyota ve farmakogenetik gibi alanlarda önemli bilgilerin paylaşılmasına ve farklı bakış açılarının geliştirilmesine katkı sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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