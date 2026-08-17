Düzce Valisi'nden 17 Ağustos Depremi Anma Mesajı - Son Dakika
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Düzce Valisi'nden 17 Ağustos Depremi Anma Mesajı

Düzce Valisi\'nden 17 Ağustos Depremi Anma Mesajı
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Düzce Valisi Mehmet Makas, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve güvenli şehirler inşa etmenin önemine vurgu yaptı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Vali Makas, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

Vali Mehmet Makas mesajında, 27 yıl önce yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşların acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirtti.

"Sesimi duyan var mı?" feryadının hafızalara kazındığı o kara gecede Kocaeli başta olmak üzere Düzce'nin de aralarında bulunduğu birçok ilin büyük yıkım yaşadığını ifade eden Makas, Düzce'de 980 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3 bin 836 vatandaşın ise yaralandığını belirtti.

Düzce iki büyük depremle sarsıldı

Marmara Depremi'nin acılarını yaşayan Düzce'nin, 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen depremle bir kez daha büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Vali Makas, devletin güçlü desteği ve milletin dayanışmasıyla yaraların sarıldığını ifade etti.

Makas, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin de benzer acıları yeniden yaşattığını belirterek, depremin değil tedbirsizliğin can kayıplarına ve yıkımlara neden olduğu gerçeğine dikkat çekti.

"Güvenli şehirler inşa etmeliyiz"

Yaşanan her afetin güvenli şehirler inşa etmenin ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Vali Mehmet Makas, toplumsal dayanışmanın güçlü tutulması gerektiğini belirtti.

Makas, "Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece, karşılaştığımız tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimize olan inancımız tamdır. En büyük temennimiz; ülkemizin ve milletimizin bir daha böyle büyük acılar yaşamamasıdır" ifadelerini kullandı.

Vali Makas, mesajının sonunda 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden deprem şehitlerini rahmetle anarak, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Valisi'nden 17 Ağustos Depremi Anma Mesajı - Son Dakika

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