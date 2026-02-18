Düziçi'nde cinayet ve intihar

Erhan Özmen

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eski eşini silahla vurarak öldüren şahıs, olay yerinden kaçtıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Semih Öner, eski eşi İlknur Kor'un (33) bulunduğu adrese gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Öner, yanında bulunan silahla kadına ateş etti.

Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Öner, Düziçi Esentepe mevkisine giderek aynı silahla intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde hem İlknur Kor'un hem de Semih Öner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.