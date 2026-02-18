Düziçi'nde cinayet ve intihar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düziçi'nde cinayet ve intihar

18.02.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski eşi İlknur Kor'u vuran Semih Öner, intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erhan Özmen

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eski eşini silahla vurarak öldüren şahıs, olay yerinden kaçtıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Semih Öner, eski eşi İlknur Kor'un (33) bulunduğu adrese gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Öner, yanında bulunan silahla kadına ateş etti.

Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Öner, Düziçi Esentepe mevkisine giderek aynı silahla intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde hem İlknur Kor'un hem de Semih Öner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cinayet, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düziçi'nde cinayet ve intihar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı

13:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bunu başaracağız, hedefimize ulaşacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bunu başaracağız, hedefimize ulaşacağız
12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:40
Dün gece tarih yazan Galatasaray’a TFF’den kötü haber
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 13:08:34. #7.11#
SON DAKİKA: Düziçi'nde cinayet ve intihar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.