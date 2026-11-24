Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Trabzon'un Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk için geçmiş dönemde belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığı Trabzon Belediyesi'nin tarihi hizmet binası önünde tören düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi hizmet binası önünde gerçekleştirilen törene Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Çelenk'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Ahmet Metin Genç, "Bugün güzel şehrimiz Trabzon'umuz adına hüzünlü bir gün yaşıyoruz. Selim Çelenk, bireysel hayatını idame ettirirken hem doğduğu şehre hem ülkesine ve vatanına olan sevgisiyle, hizmet aşkıyla öne çıkmış çok kıymetli bir insanımızdı. Bugün kendisini güzel sözlerle anmamızın en önemli sebeplerinden biri de hayatını bu hizmet anlayışı üzerine kurmuş olmasıdır. Bugün aynı zamanda çok anlamlı bir günde kendisini uğurluyoruz. Selim Çelenk öncelikle bir öğretmendi. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, yetiştirdiği güzel nesillerin ve topluma kattığı değerlerin yanında hizmet aşkıyla ve heyecanıyla kendisini ebediyete uğurluyoruz. Nerede olursa olsun, yaptığı hizmetlerle ve insan sevgisiyle anılan bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bizler, kendisinin bu kadim belediyemizde daha önce belediye başkan yardımcılığı ve Kültür Müdürlüğü görevlerindeki çalışmalarına yakından şahit olduk. Son olarak da Düzköy'ümüzde Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Kendisini çok seviyorduk ve son dönemlerde birlikte çalışma imkanı da bulduk" dedi.

Süleyman Soylu: "Bir çok dönemde ve bir çok yerde memlekete hizmet için yan yana olduk"

Önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ise yaptığı konuşmada, "Selim hocamızı, kıymetli başkanımızı ay yıldızlı bayrağa sarılı bir tabutla ve sakin, naif ve insanı ve insanlığı kendisine rehber edinen haliyle uğurluyoruz. Memlekete hizmet etti ben şahidim. Bir çok dönemde ve bir çok yerde memlekete hizmet için yan yana olduk. Ama ayrı bir iş daha yaptı. Kendi memleketine de hizmet etti. Evlatları onunla ne kadar onur duysa ailesi onunla ne kadar gurur duysa hemşerileri onu ne kadar örnek gösterse azdır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ondan geldik ona gidiyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Cenabı Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin" diye konuştu.

Vali Şahin: "Güzel ve iyi insandı, Rabbim mekanını cennet etsin"

Trabzon Valisi Tahir Şahin de, "Üstadın dediği gibi bir duruşu, bir gülüşü, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı insanın. Selim başkanımızı kamu hayatının farklı noktalarında tanıma fırsatı bulduk. Rabbim nasip etti aynı şehirde aziz milletimize hizmet etme fırsatı bulduk. Güzel ve iyi insandı. Rabbim mekanını cennet etsin" ifadelerini kullandı.

Sınıftan belediye başkanlığına uzanan yolculukta son veda

Öğretmenlik mesleğinin ardından belediye başkan yardımcılığı ve belediye başkanlığı görevlerinde bulunan Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi hizmet binası önünde düzenlenen tören, konuşmaların ardından yapılan dua ile sona erdi. Çelenk'in cenazesi, memleketi Düzköy'e uğurlanırken burada Düzköy Hükümet Konağı önünde de tören düzenlenecek. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çelenk, Aykut Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.