Eda'nın yüreğinden can dostlara mama bağışı - Son Dakika

Ataksi telenjiektazi hastası Eda Öztürk, resim eserlerinden oluşan "Fırçamdaki Coşkulu İzler" isimli serginin geliri ile Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne mama bağışında bulundu. 13 yaşındaki Öztürk, "Sanat sadece fırça ile yapılmaz, coşkulu bir yürek de ister" dedi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, çok anlamlı bir bağışı daha sokak hayvanları adına kabul etti. Eda Öztürk, kişisel sergisi Fırçamdaki Coşkulu İzler'den elde ettiği gelir ile aldığı mamaları, merkez yetkililerine teslim etti. Ataksi telenjiektazi hastası 13 yaşındaki Öztürk'ün elinden çıkan 24 eserden elde edilen gelir, sokak hayvanlarının karnını doyurmasına destek oldu. Mama teslimini annesi Gülşen Öztürk ve Boyalı Parmaklar kurucusu Sema Şirvan ile birlikte gerçekleştiren Eda Öztürk, "Sanat sadece fırça ile yapılmaz, coşkulu bir yürek de ister" dedi.

Anne Öztürk ise "Eda 4 yıldır resim çalışmaları yapıyor. 2 sergiye katıldı, 3 de kişisel sergi açtı. 3'üncü sergisinde sattığı eserlerden elde ettiği geliri, Tepebaşı Belediyemizin bakımını üstlendiği patili dostlarımıza hediye etmek istedi" sözlerini kullandı.

Boyalı Parmaklar kurucusu Sema Şirvan ise "Eda şimdiye kadar 350'den fazla eser yaptı. Son sergisinde 24 eser ortaya koydu ve bu sefer fırçası çok hızlıydı. Eda, kalbinden geçen her duyguyu eserlerine aktarırken, bu bağışla da çok anlamlı bir işe imza attı" dedi.

Mamaları teslim alan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri de duyarlılığından ötürü Öztürk'e teşekkür etti. Öte yandan sahiplendirme ve bağış konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne, 0 (533) 955 79 04 numaralı telefondan ulaşılabiliyor. - ESKİŞEHİR