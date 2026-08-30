Edirne\'de 30 Ağustos coşkusu: Mehmetçik ayakta alkışlandı

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Zaferin gururunun yaşandığı kentte, Mehmetçiğin marşlar eşliğindeki görkemli geçişi ayakta alkışlandı.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla tören alanını dolduran vatandaşlar, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının yıl dönümünde büyük bir gurur ve heyecan yaşadı.

Kutlamalar ilk olarak Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Tören Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ve Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın çelenk sunmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Buradaki törenin ardından valilik makamında tebriklerin kabulüne geçildi. Kutlamalar Atatürk Bulvarı'nda hazırlanan alanda devam etti. Törende Topçu Teğmen Sena Demirel günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Daha sonra halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Askeri birliklerin geçişi ayakta alkışlandı

Kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri ise Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği geçiş oldu. Marşlar eşliğinde ilerleyen Mehmetçik, disiplinli ve kararlı adımlarıyla vatandaşlardan büyük alkış topladı. Törende polis, jandarma ve komandoların gerçekleştirdiği geçiş, alanda duygu dolu anlar yaşattı. Mehmetçiğin kararlı adımları, Türk milletinin bağımsızlığına ve vatan sevgisine vurgu yapan görüntülere sahne olurken, vatandaşlar güvenlik güçlerine sevgi gösterisinde bulundu.

Türk bayraklarıyla süslenen kentte marşlar yankılanırken, tören alanında adeta birlik ve beraberlik tablosu oluştu. Özellikle komandoların geçişi sırasında vatandaşların alkışları daha da yükseldi. Güvenlik güçlerine ait araçların geçişi sırasında ortaya çıkan görüntüler, törene ayrı bir anlam kattı.

Güçlü ve disiplinli duruşlarıyla geçiş yapan Mehmetçik, 30 Ağustos'un taşıdığı zafer ruhunu Edirne sokaklarına taşıdı. Vatandaşlar, bağımsızlığın ve vatan savunmasının simgesi olan Mehmetçiği uzun süre alkışladı. Mehmetçiğin kararlı yürüyüşü vatandaşlara güven ve gurur verdi.

Gaziler, askeri zırhlı birlikler ve emniyet güçlerinin araçlarla geçişinin ardından kutlama programı sona erdi.