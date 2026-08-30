Edirne'de 30 Ağustos coşkusu: Mehmetçik ayakta alkışlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de 30 Ağustos coşkusu: Mehmetçik ayakta alkışlandı

Edirne\'de 30 Ağustos coşkusu: Mehmetçik ayakta alkışlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, çelenk sunumu, tören ve askeri geçişlerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Mehmetçik ve güvenlik güçlerinin geçişi vatandaşlardan uzun süre alkış aldı.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Zaferin gururunun yaşandığı kentte, Mehmetçiğin marşlar eşliğindeki görkemli geçişi ayakta alkışlandı.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla tören alanını dolduran vatandaşlar, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının yıl dönümünde büyük bir gurur ve heyecan yaşadı.

Kutlamalar ilk olarak Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Tören Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ve Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın çelenk sunmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Buradaki törenin ardından valilik makamında tebriklerin kabulüne geçildi. Kutlamalar Atatürk Bulvarı'nda hazırlanan alanda devam etti. Törende Topçu Teğmen Sena Demirel günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Daha sonra halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Askeri birliklerin geçişi ayakta alkışlandı

Kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri ise Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği geçiş oldu. Marşlar eşliğinde ilerleyen Mehmetçik, disiplinli ve kararlı adımlarıyla vatandaşlardan büyük alkış topladı. Törende polis, jandarma ve komandoların gerçekleştirdiği geçiş, alanda duygu dolu anlar yaşattı. Mehmetçiğin kararlı adımları, Türk milletinin bağımsızlığına ve vatan sevgisine vurgu yapan görüntülere sahne olurken, vatandaşlar güvenlik güçlerine sevgi gösterisinde bulundu.

Türk bayraklarıyla süslenen kentte marşlar yankılanırken, tören alanında adeta birlik ve beraberlik tablosu oluştu. Özellikle komandoların geçişi sırasında vatandaşların alkışları daha da yükseldi. Güvenlik güçlerine ait araçların geçişi sırasında ortaya çıkan görüntüler, törene ayrı bir anlam kattı.

Güçlü ve disiplinli duruşlarıyla geçiş yapan Mehmetçik, 30 Ağustos'un taşıdığı zafer ruhunu Edirne sokaklarına taşıdı. Vatandaşlar, bağımsızlığın ve vatan savunmasının simgesi olan Mehmetçiği uzun süre alkışladı. Mehmetçiğin kararlı yürüyüşü vatandaşlara güven ve gurur verdi.

Gaziler, askeri zırhlı birlikler ve emniyet güçlerinin araçlarla geçişinin ardından kutlama programı sona erdi.

Kaynak: İHA

Edirne, Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de 30 Ağustos coşkusu: Mehmetçik ayakta alkışlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar
Galatasaray’ın iki rakibi karşılaştı PSG’den inanılmaz geri dönüş Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş

14:19
Cemal Enginyurt’a “evlat gibi danışman“ darbesi “Elden alıp hesaplarına atardım“
Cemal Enginyurt'a "evlat gibi danışman" darbesi! "Elden alıp hesaplarına atardım"
14:14
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
13:51
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
13:38
KKTC’nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
KKTC'nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
13:09
Rafael Leao transferi resmen bitti Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
12:36
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 14:51:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Edirne'de 30 Ağustos coşkusu: Mehmetçik ayakta alkışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement