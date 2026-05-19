Edirne'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

(EDİRNE) - Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne Valiliği önünde oluşturulan ve Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve il protokolünün de katıldığı kortej, Hükümet Caddesi'nden Atatatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, burada yaptığı konuşmada, gençlerin geleceği inşa etme sorumluluğunu ve bilincini taşıdıklarını ifade etti.

Ak, şunları kaydetti:

"19 Mayıs yalnızca bir tarih değil, bir millettin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlığa inancının ve geleceğe duyduğu umudun simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı mücadele, esareti kabul etmeyen bir millettin yeniden dirilişinin sembolü olmuştur. O gün yakılan istiklal ateşi Amasya'da kararlılığa, Erzurum'da milli iradeye, Sivas'ta birlik ve beraberliğe, Ankara'da ise bağımsızlığa dönüşmüştür. Bu nedenle 19 Mayıs yalnızca geçmişi anma günü değil, aynı zamanda geleceği inşa etme sorumluluğunu ve bilincini taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günü gençlere emanet etmesi son derece kıymetlidir. Çünkü gençlik bir millettin enerjisi, umudu ve yarınlara uzanan en güçlü köprüsüdür. Bir ülkenin geleceği değerlerine bağlı, düşünen, üreten, sorgulayan ve sorumluluk sahibi gençlerin omuzlarında yükselir."

Konuşmanın ardından kutlamalar, Saraçlar Caddesi'nde gençlerin etkinlikleri ile devam etti.