Edirne'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19.05.2026 12:21  Güncelleme: 12:59
(EDİRNE) - Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne Valiliği önünde oluşturulan ve Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve il protokolünün de katıldığı kortej, Hükümet Caddesi'nden Atatatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, burada yaptığı konuşmada, gençlerin geleceği inşa etme sorumluluğunu ve bilincini taşıdıklarını ifade etti.

Ak, şunları kaydetti:

"19 Mayıs yalnızca bir tarih değil, bir millettin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlığa inancının ve geleceğe duyduğu umudun simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı mücadele, esareti kabul etmeyen bir millettin yeniden dirilişinin sembolü olmuştur. O gün yakılan istiklal ateşi Amasya'da kararlılığa, Erzurum'da milli iradeye, Sivas'ta birlik ve beraberliğe, Ankara'da ise bağımsızlığa dönüşmüştür. Bu nedenle 19 Mayıs yalnızca geçmişi anma günü değil, aynı zamanda geleceği inşa etme sorumluluğunu ve bilincini taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günü gençlere emanet etmesi son derece kıymetlidir. Çünkü gençlik bir millettin enerjisi, umudu ve yarınlara uzanan en güçlü köprüsüdür. Bir ülkenin geleceği değerlerine bağlı, düşünen, üreten, sorgulayan ve sorumluluk sahibi gençlerin omuzlarında yükselir."

Konuşmanın ardından kutlamalar, Saraçlar Caddesi'nde gençlerin etkinlikleri ile devam etti.

Kaynak: ANKA

Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
AK Parti'den Eser Yenenler ve "Gezen Oğlak" tepkilerine yanıt
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:59:09. #7.12#
