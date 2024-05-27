Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis oyunları hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis oyunları hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis oyunları hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Saraçlar Caddesi'nde stant açarak vatandaşları yasa dışı bahis oyunları konusunda bilgilendirdi. Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, yasa dışı bahis oynatılması ve oynanmasının suç olduğunu vurguladı. Polise bildirim yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

27.05.2024 20:52
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi (SİBERAY) ekipleri, kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde stant açarak yasa dışı bahis oyunları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Kahvehanelerde, okullarda ve mahallelerde bilgilendirme çalışması yapan ekipler, bu kez Saraçlar Caddesi'nde stant açarak vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. Yasa dışı bahisle mücadelede çalışmaları çerçevesinde 'Yasa dışı bahise kırmızı kart' yazılı broşürle yasa dışı bahis oynatılması, oynanmasına yer ve imkan sağlanması, teşvik ya da aracılık edilmesinin suç olduğunu söyleyerek vatandaşlara bu tür oyunlardan uzak durulması gerektiğini anlatan ekipler, böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen polise bildirmeleri gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, polis ekiplerine bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Saraçlar Caddesi, Edirne, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis oyunları hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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