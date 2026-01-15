Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan: "Sebze, Meyve Pazarımız Ulus Pazarımızın Yanında Kurulmaya Devam Edecek"

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, belediyenin prim borcuna mahsuben Ulus Pazar yerinin SGK'ya devir sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bölgenin de sebze, meyve pazarına ihtiyacı var. Daha önce Edirne Belediyesi'nin mülkiyetinde olan otopark olarak kullanılan, satışa konu olan bir alanda mal sahibi ile görüştük ve bir uzlaşı sağladık. Burada sebze, meyve pazarımız kurulmaya devam edecek, hemen Ulus Pazarımızın yanında" açıklamasında bulundu.

Edirne'de kapatılan Ulus Pazarı ile ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Gencan, Ulus Pazar yönetimiyle helalleştiklerini belirtti.

Ulus Pazarı'yla ilgili sürecin hukuki olarak sağlam bir zemine oturmadığını söyleyen Gencan, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan ağır bir SGK borcumuz vardı. Göreve geldiğimiz andan itibaren SGK borcumuzla ilgili bir süreç yürütmem gerektiğini ifade ediyorum. Bir aşamaya geldik. Onların da şartı var. Yeri boş olarak teslim etmemiz gerekiyor.

Pazarla ilgili orada 22 yıldır devam eden bir süreç vardı. Helalleşerek ayrılmak çok doğruydu. Yasal olarak haklarını da dava açarak denediler ama mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermediği için de süreç bizler için devam etmiş oldu. Pazar, öncesinde de iki defa satışa çıktı. Bu konuda herhangi bir talep görmedi. O gün satılmış olsaydı bunları konuşuyor olmayacaktık. Helalleşerek ayrıldık, bu kısmı kıymetli. Ama önümüzdeki günler neyi gösterir? Ortak bir masaya oturulur. Hiçbir zaman kapıları sert kapatmamak lazım. Şehrin başka bir ihtiyacı olur, bunu tekrar konuşuruz. Diğer taraftan Pazarcılar Odamızla da konuştuk. Bölgenin de sebze, meyve pazarına ihtiyacı var. Daha önce Edirne Belediyesi'nin mülkiyetinde olan, otopark olarak kullanılan, satışa konu olan bir alanda mal sahibi ile görüştük ve bir uzlaşı sağladık. Burada sebze, meyve pazarımız kurulmaya devam edecek, Ulus Pazarımızın yanında."