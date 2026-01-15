Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan: "Sebze, Meyve Pazarımız Ulus Pazarımızın Yanında Kurulmaya Devam Edecek" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan: "Sebze, Meyve Pazarımız Ulus Pazarımızın Yanında Kurulmaya Devam Edecek"

15.01.2026 16:06  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Ulus Pazar yerinin SGK'ya devir sürecinin devam ettiğini belirtti. Sebze ve meyve pazarının kurulacağı alanla ilgili mevcut durum ve geçmişte yaşanan süreçler hakkında açıklamalarda bulundu.

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, belediyenin prim borcuna mahsuben Ulus Pazar yerinin SGK'ya devir sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bölgenin de sebze, meyve pazarına ihtiyacı var. Daha önce Edirne Belediyesi'nin mülkiyetinde olan otopark olarak kullanılan, satışa konu olan bir alanda mal sahibi ile görüştük ve bir uzlaşı sağladık. Burada sebze, meyve pazarımız kurulmaya devam edecek, hemen Ulus Pazarımızın yanında" açıklamasında bulundu.

Edirne'de kapatılan Ulus Pazarı ile ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Gencan, Ulus Pazar yönetimiyle helalleştiklerini belirtti.

Ulus Pazarı'yla ilgili sürecin hukuki olarak sağlam bir zemine oturmadığını söyleyen Gencan, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan ağır bir SGK borcumuz vardı. Göreve geldiğimiz andan itibaren SGK borcumuzla ilgili bir süreç yürütmem gerektiğini ifade ediyorum. Bir aşamaya geldik. Onların da şartı var. Yeri boş olarak teslim etmemiz gerekiyor.

Pazarla ilgili orada 22 yıldır devam eden bir süreç vardı. Helalleşerek ayrılmak çok doğruydu. Yasal olarak haklarını da dava açarak denediler ama mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermediği için de süreç bizler için devam etmiş oldu. Pazar, öncesinde de iki defa satışa çıktı. Bu konuda herhangi bir talep görmedi. O gün satılmış olsaydı bunları konuşuyor olmayacaktık. Helalleşerek ayrıldık, bu kısmı kıymetli. Ama önümüzdeki günler neyi gösterir? Ortak bir masaya oturulur. Hiçbir zaman kapıları sert kapatmamak lazım. Şehrin başka bir ihtiyacı olur, bunu tekrar konuşuruz. Diğer taraftan Pazarcılar Odamızla da konuştuk. Bölgenin de sebze, meyve pazarına ihtiyacı var. Daha önce Edirne Belediyesi'nin mülkiyetinde olan, otopark olarak kullanılan, satışa konu olan bir alanda mal sahibi ile görüştük ve bir uzlaşı sağladık. Burada sebze, meyve pazarımız kurulmaya devam edecek, Ulus Pazarımızın yanında."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan: 'Sebze, Meyve Pazarımız Ulus Pazarımızın Yanında Kurulmaya Devam Edecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:29:46. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan: "Sebze, Meyve Pazarımız Ulus Pazarımızın Yanında Kurulmaya Devam Edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.