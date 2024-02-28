Edirne\'deki İş Merkezindeki Spor Salonunu Kanalizasyon Suları Bastı

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Edirne şehir merkezi Kaleiçi semtindeki bir iş merkezinin alt katında bulunan spor salonunu kanalizasyon suları bastı. Kanalizasyon hattının temizlenmemesi nedeniyle atık sularla dolan ve lağım kokan iş yeri kullanılamaz hale geldi. Defalarca belediyeye telefon edilmesine rağmen temizlenmeyen kanalizasyon boruları yüzünden spor salonunun pislik içinde kaldığını söyleyen iş yeri sahibi Abdullah Uzunal, "Halka hizmet için değil, eziyet için gelmişler" diyerek belediyeye tepki gösterdi.

Edirne'de kanalizasyon hattının temizlenmemesi nedeniyle atık sularla dolan ve lağım kokan iş yeri kullanılamaz hale geldi. Salonda bulunan malzemeler pis su altında kaldı. Salondaki lağım kokusu tüm pasajı sardı. Rögarların tıkanması, geri tepmesi ve temizlenmeyen kanalizasyon hatları, vatandaşları çileden çıkardı. Edirne Kaleiçi semti Mithatpaşa Mahallesi Balık Pazarı Caddesi üzerindeki Atlı İş Merkezi'nin alt katında spor salonu bulunan antrenör Abdullah Uzunal, defalarca belediyeyi arayıp kanalizasyon hatlarının temizlenmesi gerektiğini söylediklerini ancak bir dönüş olmadığını söyledi. Taleplerine rağmen bir sonuca ulaşamadıklarını, 3 aylık çabasının boşa gittiğini belirten Uzunal, maddi ve manevi zararı için hukuki sürece başvuracağını ifade etti.

"Sanki halka eziyet için gelmişler"

Kendilerince bir çözüm bulmaya çalıştıklarını söyleyen Uzunal, "Yıllardan beri sorun olduğunu söylüyoruz. Rögarlar geri tepiyor. Bu şeyler temizlenmiyor, ara kanalizasyon boruları temizlenmiyor, umurlarında değil. Bizi ilgilendiren bir şey yok diyorlar. Sanki halka hizmet için değil, eziyet için gelmişler. Edirne belediyeciliğinin hizmet şekli bu. Kente hizmet edecekler ama insanlar umurunda değil" dedi.

"Bütün eşyam, her şeyim perişan oldu"

Sabahtan beri belediyeyi aradıklarını ve randevu oluşturduklarını ancak dönüş alamadıklarını aktaran Uzunal, "Nerdeyse mahallenin bütün foseptik atığı buraya toplandı. Adamların umurunda değil, merak edip gelmiyorlar. Bütün eşyam, her şeyim perişan oldu. Kaleiçi olduğu gibi lağım kokuyor, hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Eskiden de böyleydi, yıllardan beri bunlardan çekmediğimiz kalmadı. Çilemiz bitmedi" ifadelerini kullandı.

"Vidanjör bile gelmiyor"

Edirne Belediyesi'nin bu bölgede kanalizasyon döşemeye kalktığını ve mahkemelik olunca yarım bıraktığını belirten Abdullah Uzunal, bu perişanlığın uzun süredir devam ettiğini ve herhangi bir durum olduğunda vidanjörün bile gelmediğini ifade etti.

Kendi çabalarıyla temizliyorlar

3 aydır kendi çabalarıyla temizlik yapmaya çalıştıklarını ve rögarların temizlenmesi için defalarca belediyeyi aradıklarını söyleyen Uzunal, 3 buçuk aylık emeğinin heba olduğunu ve tüm malzemelerinin zarar gördüğünü dile getirdi. - EDİRNE