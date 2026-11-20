Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yapımı devam eden 300 yataklı Edremit Devlet Hastanesi'nin ana giriş yolu bağlantılarıyla ilgili gerçekleştirilen toplantıya katılarak, hastane şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçede yapımı süren 300 yataklı Edremit Devlet Hastanesi'nin ulaşım bağlantılarına yönelik gerçekleştirilen toplantıda ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Edremit Kaymakamı Zafer Engin, ilgili kurum temsilcileri ve belediye yetkilileri katıldı. Toplantıda, yeni devlet hastanesinin ana giriş yolu bağlantısına ilişkin yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Toplantının ardından Başkan Mehmet Ertaş ve beraberindeki heyet, hastane inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

"Sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacak"

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Mehmet Ertaş, Edremit'in ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda tüm kurumlarla iş birliği içerisinde hareket etmeye önem verdiklerini belirtti. Ertaş, 300 yataklı yeni devlet hastanesinin tamamlanmasının ardından bölgedeki sağlık hizmetlerinin niteliği ve kapasitesine önemli katkılar sunacağını ifade ederek, hastanenin en kısa sürede hizmete açılması için tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yeni hastanenin hizmete girmesiyle birlikte Edremit ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin daha da güçlenmesi hedefleniyor.