Edremit Belediyesi çalışmalarıyla göz dolduruyor - Son Dakika
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Edremit Belediyesi çalışmalarıyla göz dolduruyor

24.05.2022 15:36
Edremit Belediyesi çalışmalarıyla göz dolduruyor

Balıkesir'in turizm ilçesi Edremit'te Edremit Belediyesi yaklaşan turizm sezonu öncesinde yoğun bir mesai yapıyor.

Balıkesir'in turizm ilçesi Edremit'te Edremit Belediyesi yaklaşan turizm sezonu öncesinde yoğun bir mesai yapıyor. İlçe genelinde bir yandan kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar yapılan planlama doğrultusunda tamir edilirken bir yandan da sahil bölgelerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Akçay Plajı'nda yargı kararı ile işgallerin kaldırılmasının ardından başlayan çalışmalarımız hızla ilerliyor. Plaj ve kent meydanı olarak halkın kullanımına tekrar açılacak olan Akçay kordonda çalışmalar sezon öncesi tamamlanarak kentlilerimizin kullanımına açılacak." dedi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi çalışmalarıyla göz dolduruyor
Edremit Belediyesi çalışmalarıyla göz dolduruyor
Edremit Belediyesi çalışmalarıyla göz dolduruyor
Edremit Belediyesi çalışmalarıyla göz dolduruyor

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Kaynak: İHA

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