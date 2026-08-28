Edremit'te Buz Pateni Etkinliği - Son Dakika
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Edremit'te Buz Pateni Etkinliği

Edremit\'te Buz Pateni Etkinliği
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Edremit'te yaz tatilinin son günlerinde çocuklar buz pistinde eğleniyor ve serinliyor.

Van'ın Edremit ilçesinde çocuklar yaz tatilinin son günlerini buz pistinde düzenlenen etkinliklerle geçiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren buz pateni pisti, yaz tatilinin son günlerinde çocukların ilgisini çekmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı kentte, Edremit Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar buz üzerinde paten kayarak hem eğlendi hem de serinledi. "Spor Adası" olarak adlandırılan bölgedeki 450 metrekarelik buz pistinde aynı anda 30 çocuk kayabiliyor. 120 kişilik tribünün de bulunduğu tesiste, 45 dakikalık seanslar halinde hizmet veriliyor. Çocuklara 7 antrenör eşlik ederek temel paten eğitimi veriyor.

İHA muhabirine konuşan Edremit Gençlik Merkezi Eğitmeni Barış Öner, yaz boyunca çocuklarla farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti. Eğitmen Öner, "Çocuklarımızla beraber güzel etkinlikler yapıyoruz. Gerek kurum içerisinde gerekse dışarıda yaz boyunca güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün de çocuklarımız buz pateni etkinliğine katıldı. Çok eğleniyoruz, çok güzel bir etkinlik oluyor. Buradan Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Metin Acar'a emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Herkesi Gençlik Merkezi'ne bekliyoruz" dedi.

"Yeni sporlar öğreniyoruz"

Etkinliğe katılan 11. sınıf öğrencisi Javin Avesta Özdel, yaz tatilinin dolu dolu geçtiğini ifade ederek, "Bu paten sayesinde hem eğleniyoruz hem de sıcaktan bir nebze olsun kurtuluyoruz. İkinci kez buraya geliyoruz. İyi ki böyle bir etkinlik yaptılar. Sıcaktan da kurtulduk, arkadaşlarım da çok eğleniyor. Yeni sporlar öğreniyoruz, yeni alışkanlıklar ediniyoruz. İlk başta biraz zor ama çok eğlenceli. 'Düşe düşe alışırız.' Biz de elbette ilk defa geldiğimiz için düşeceğiz. Düşe düşe kalkarız. Hocalarımız da çok ilgililer, sürekli bize yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

12 yaşındaki Muhammed Emin Albayoğlu ise Edremit Gençlik Merkezi'nden etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Emeklerinden dolayı Edremit Gençlik Merkezi Müdürümüz Metin Acar'a çok teşekkür ederiz. Herkesi Gençlik Merkezi'ne bekliyoruz. Çok güzel bir deneyim. Herkesi bekliyoruz. Herkes çok eğleniyor. Hem serinliyoruz hem de eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Diclesu Dicle de buz pateninin güzel bir deneyim olduğunu söyleyerek, "Daha önce de tekerlekli paten kaydığım için benim için kolay oldu. Ben kesinlikle öneririm. Buranın büyüklüğü ve rahatlığı çok güzel, hocalar da çok iyi. Harika bir deneyim oluyor" dedi.

"Kayak merkezlerini andırıyor"

İstanbul'dan Van'a gelen 11 yaşındaki Murat Yiğit Dicle ise "Harika bir deneyim oluyor açıkçası. Yaz tatilim de çok güzel geçiyor. Burası bana kayak merkezlerini andırıyor" diye konuştu.

Van Valisi Ozan Balcı'nın talimatıyla ücretsiz hizmet veren buz pateni pisti, pazartesi günleri bakım çalışmaları nedeniyle kapalı bulunuyor. Tesis, diğer günlerde 08.00-20.00 saatleri arasında 7-17 yaş grubundaki çocuklara, 20.00-22.00 saatleri arasında ise yetişkinlere hizmet veriyor.

Kaynak: İHA

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