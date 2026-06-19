Efeler'de YKS dolayısıyla çöp toplama saatleri değişti - Son Dakika
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Efeler'de YKS dolayısıyla çöp toplama saatleri değişti

Efeler\'de YKS dolayısıyla çöp toplama saatleri değişti
19.06.2026 16:21  Güncelleme: 16:23
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, YKS sınavı nedeniyle öğrencilere başarı diledi ve çöp toplama saatlerinde değişiklik yaparak sınav süresince gürültüyü önleyeceklerini duyurdu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla sosyal medya hesabından öğrencilere başarılar dileyen bir paylaşımda bulundu. Başkan Yetişkin, öğrencilerin dikkatini dağıtabileceği ihtimaline karşı belediyenin çöp toplama saatlerinde değişiklik yaptı.

Başkan Yetişkin sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, "Değerli öğrenciler; emeklerinizin karşılığını aldığınız bir sınav geçirmeniz dileğiyle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. Başkan Yetişkin, "Kıymetli hemşehrilerim; lütfen sınav saatleri boyunca öğrencilerimizin dikkatini dağıtabilecek gürültü ve benzeri olumsuzluklardan uzak duralım" sözleriyle vatandaşlara tavsiyede bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sınavda öğrencilerin gürültülere maruz kalmaması ve dikkatlerinin dağılmaması nedeniyle iki gün boyunca çöp toplama saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Buna göre gece saat 01.00'e kadar çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin uykusunun bölünmemesi için faaliyetlerini cuma ve cumartesi akşamı saat 22.00'de noktalayacak.

Cumartesi ve Pazar günlerinde ise sınavdan önce ya da sınav saatlerinde hem trafik akışını rahatlatmak hem de gürültünün önüne geçmek için araçlı çöp toplama işlemi yapılmayacak. Ekipler, Cumartesi ve Pazar günü 13.30'dan itibaren faaliyetlerine devam edecek. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından ekipler, rutin çalışma saatlerine geri dönecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de YKS dolayısıyla çöp toplama saatleri değişti - Son Dakika

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