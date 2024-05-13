Efeler Belediyesi, 2024 yılı vergi ödemelerinin son tarihini hatırlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediyesi, 2024 yılı vergi ödemelerinin son tarihini hatırlattı

Efeler Belediyesi, 2024 yılı vergi ödemelerinin son tarihini hatırlattı

Efeler Belediyesi, 2024 yılına ait vergi ödemelerinin birinci taksitinin son ödeme tarihini 31 Mayıs Cuma günü olduğunu hatırlattı. Ödemeler, belediye hizmet binasında ve internet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

13.05.2024 17:09  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, 2024 yılına ait vergi ödemelerinin birinci taksitinin son ödeme tarihini 31 Mayıs Cuma günü olduğunu hatırlattı.

Efeler Belediyesi'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı paylaşımlarda; "Değerli Efeler halkı 2024 yılına ait vergi ödemelerinizin (Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam, Katı Atık Ücreti vb.) birinci taksitinin son ödeme tarihi 31 Mayıs Cuma günüdür" ifadeleri kullanıldı.

Efeler Belediyesi hizmet binasında ilgili birimler aracılığıyla tahsil edilecek olan ödemeler, www.efeler.bel.tr adresli internet sitesi e-tahsilat bölümünden de gerçekleştirilebilecek. İnternet üzerinden vergi yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen vatandaşların; gerekli görülmesi halinde kişisel bilgilerini de 'e-devlet' platformundan güncelleme yapabilecekleri bilgisi paylaşıldı. Bilgilendirmede son olarak, yoğunluk oluşmaması açısından ödemelerin son güne bırakılmaması rica edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi, 2024 yılı vergi ödemelerinin son tarihini hatırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:01:50. #1.11#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi, 2024 yılı vergi ödemelerinin son tarihini hatırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement