Efeler Belediyesi, 2024 yılı vergi ödemelerinin son tarihini hatırlattı

Yerel

Efeler Belediyesi, 2024 yılına ait vergi ödemelerinin birinci taksitinin son ödeme tarihini 31 Mayıs Cuma günü olduğunu hatırlattı.

Efeler Belediyesi'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı paylaşımlarda; "Değerli Efeler halkı 2024 yılına ait vergi ödemelerinizin (Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam, Katı Atık Ücreti vb.) birinci taksitinin son ödeme tarihi 31 Mayıs Cuma günüdür" ifadeleri kullanıldı.

Efeler Belediyesi hizmet binasında ilgili birimler aracılığıyla tahsil edilecek olan ödemeler, www.efeler.bel.tr adresli internet sitesi e-tahsilat bölümünden de gerçekleştirilebilecek. İnternet üzerinden vergi yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen vatandaşların; gerekli görülmesi halinde kişisel bilgilerini de 'e-devlet' platformundan güncelleme yapabilecekleri bilgisi paylaşıldı. Bilgilendirmede son olarak, yoğunluk oluşmaması açısından ödemelerin son güne bırakılmaması rica edildi. - AYDIN