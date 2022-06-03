Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kursiyerleri, Sertifikalarını Aldı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kursiyerleri, Sertifikalarını Aldı

03.06.2022 14:44
Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kursiyerleri, Sertifikalarını Aldı

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Şehir Tiyatrosu bünyesinde 2021-2022 döneminde eğitim gören kursiyerler, katılım sertifikalarını aldı.

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Şehir Tiyatrosu bünyesinde 2021-2022 döneminde eğitim gören kursiyerler, katılım sertifikalarını aldı.

Genç (lise), üniversite ve yetişkin tiyatro gruplarında temel oyunculuk ve temel tiyatro bilgisi eğitimi alan öğrencilerden bazıları, sezon içerisindeki oyunlarda da görev aldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tiyatro eğitimleriyle ilgili şunları  söyledi:

"Şehir tiyatromuz yıl boyunca çocukları ve yetişkinleri tiyatroyla buluşturuyor, birçok sosyal sorumluluk projesine sanatsal katkı sunuyor. Şehir Tiyatromuzun tiyatro atölyelerine katılan herkesi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Tiyatro eğitimi bireylerin yaşamlarına çok olumlu katkılar sağlıyor. Tiyatroya ve sanata ilgili Efelerli vatandaşlarımızı yeni dönemde de tiyatro atölyelerine bekliyorum."

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu tiyatro atölyelerinin yeni dönemde genişleterek sürdürüleceği bildirildi.

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Kaynak: ANKA

Şehir Tiyatrosu, Efeler, Yerel, Son Dakika

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