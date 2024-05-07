Efeler Belediyesi Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediyesi Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Yayımladı

Efeler Belediyesi Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Yayımladı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, israfı önlemek ve kaynakları daha etkin kullanmak amacıyla Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayımladı. Genelge kapsamında tüm belediye birimleri ve şirketlerinde tasarruf tedbirlerinin artırılması istendi.

07.05.2024 15:38  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göreve geldiği ilk günden itibaren israfa neden olan harcamalar ve uygulamaları sonlandırmak için çalışma başlatan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, israfın önüne geçmek amacıyla Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayımladı.

Efeler Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamındaki yol haritası belli oldu. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in imzasıyla yayımlanan 'Tasarruf Tedbirleri Genelgesi' ile tasarruf konusunda neler yapılacağı A'da Z'ye açıklandı. Genelge kapsamında tüm belediye birimleri ve şirketlerinde tasarruf tedbirlerinin artırılması istendi. Başkan Yetişkin yayımladığı genelgede, "Belediyemizde mali yapının analiz edilerek bütçe dengelerinin sağlanması için 2024 Mali Yılında uygulanmak üzere bazı harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla tedbirlerin alınması zorunluluğu doğmuştur" ifadelerine yer verdi.

Tasarruf önlemlerinin madde madde sıralandığı genelgede; ödeneklerin tahsis amacı dışında kullanılmaması ve ihtiyaç fazlası mal ve hizmet alımı yapılmaması, taşınmaz edinilmesi ve kiralanmasına ilişkin belediyenin faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan harcamalardan kaçınılması, zorunlu olmadıkça belediye faaliyetleri tanıtımına ilişkin yayınların basılmaması, zorunlu hallerde ise ekonomik malzeme kullanılması, lüks ve gösterişli demirbaş alımlarının yapılmaması, gereksiz elektrik ve su kullanımının azaltılması, belediye araçlarının özel amaçla kullanılmasına izin verilmemesi,, personel eksikliği ve fazlalığının analizinin yapılması istendi.

Başkan Anıl Yetişkin imzasıyla yayımlanan genelgenin ardından israfı önlemek için harekete geçildi. Başkan Anıl Yetişkin, göreve gelir gelmez tasarruf için önlemler alıp, gereksiz araç kullanımını durdurmuştu. Şimdi de amacı dışında veya gereksiz kullanılan kiralık araçlar iade edildi.

Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, israfı önleme ve kaynakları daha etkin kullanma konusunda uygulamaları devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anıl Yetişkin, Efeler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
15:54 Yeşil sahalar bunu da gördü Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı Yeşil sahalar bunu da gördü! Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı
15:47 Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33’ncü turda da hiçbir aday seçilemedi Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33'ncü turda da hiçbir aday seçilemedi
15:34 Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
15:26 Cumhurbaşkanı adayı olacak mı Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme
15:12 İntihar mı cinayet mi Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 16:26:35. #1.13#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement