Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nden temizlik çalışmaları

Yerel

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, daha temiz bir kent için çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları; daha yaşanılabilir bir şehir için faaliyetlerine sabahın ilk ışıklarında başlayıp gecenin geç saatlerine kadar sürdürüyor. Daha temiz bir Efeler için alın teri akıtan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gün boyunca çöpleri toplayıp, sokak, cadde ve kaldırımları adım adım süpürüyor. Bakteri ve sinek oluşumunun önüne geçmek, kötü koku yayılımını durdurmak ve ilgili alana bağlı halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek her türlü riski yok etmek için kollarını sıvayan ekipler, görev ve sorumluluk alanındaki çöp konteynerlerini tek tek yıkayıp dezenfekte ediyor.

Çalışmalar nedeniyle memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Yetişkin ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN