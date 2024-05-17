Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden temizlik çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden temizlik çalışmaları

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nden temizlik çalışmaları

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, daha temiz bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yetişkin ve çalışma arkadaşları, şehrin daha yaşanılabilir olması için sabahın ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar çalışıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöpleri topluyor, sokakları süpürüyor ve çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte ediyor.

17.05.2024 12:19  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, daha temiz bir kent için çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları; daha yaşanılabilir bir şehir için faaliyetlerine sabahın ilk ışıklarında başlayıp gecenin geç saatlerine kadar sürdürüyor. Daha temiz bir Efeler için alın teri akıtan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gün boyunca çöpleri toplayıp, sokak, cadde ve kaldırımları adım adım süpürüyor. Bakteri ve sinek oluşumunun önüne geçmek, kötü koku yayılımını durdurmak ve ilgili alana bağlı halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek her türlü riski yok etmek için kollarını sıvayan ekipler, görev ve sorumluluk alanındaki çöp konteynerlerini tek tek yıkayıp dezenfekte ediyor.

Çalışmalar nedeniyle memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Yetişkin ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Çevre, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden temizlik çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:02:27. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden temizlik çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement