Efeler Gastronomi Festivali Başladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye özgü lezzetleri tanıtmak amacıyla düzenlediği Efeler Gastronomi Festivali'nin 3'üncüsü başladı. Sergi, panel, söyleşi, mutfak çalışmaları gibi çeşitli etkinliklerle 3 gün boyunca sürecek olan festivalin açılış töreni büyük bir coşkuya sahne oldu.

"Marka Kent Efeler" için hayata geçirdiği projelerle dur durak bilmeden çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, kentte gelenekselleştirdiği Efeler Gastronomi Festivali'nin 3'üncüsün açılışı, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açılış dolayısıyla Başkan Atay'a tebrik mesajı gönderdi.

"Kentimizde ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, görev süresi boyunca kentte gerçekleştirdiği önemli hizmetleri aktararak şöyle konuştu:

"Efeler ilçesinde hiç yapılmayan kitap fuarının ilkini biz gerçekleştirdik. 80 ilde olup Aydın'da olmayan Down Kafe'yi açtık. Türkiye'nin en kapsamlı Otizm Yaşam Merkezi'ni gerçekleştirdik. İlk kez bir belediye olarak sadece pozitif ayrımcılık yaparak kadınların çalıştığı bir fabrikayı gerçekleştirdik. Göreve gediğimde sayısı sıfır olan kreşlerden 5 tane hayata geçirdik. 252 öğrencimiz orada İngilizce dahil en iyi okul öncesi eğitimi alıyor. Avrupa'nın en büyük 2'nci Matematik ve Bilim Parkı'nı açtık. Her mahallemize açmayı söz kitap kafelerimizin geçen hafta 17'ncisini açtık, salı günü 18'incisini açacağız, Efeler'i kitap kafelerle donatacağım. Açıkça söyleyemiyor olsalar da, kapatmak için çareler arıyor olsalar da, kitap kafeleri Efeler halkı onları seçmeyerek, açan kişiyi seçerek kapattırmayacaktır. Çocuklarımız için fırsat eşitliğini gerçekleştiriyorum. 2 bin 500 aileye her gün 1 litre süt veriyoruz. 4 bin 700 çocuğa beslenme veriyoruz her gün. Verdiğim sözleri gerçekleştirirken daha önce söz vermeme rağmen otel de açtım"

"Efeler'i turizm kenti yapacağız"

Görev süresi boyunca gerçekleştirmek isteyip de hayata geçiremediği projelerinden ve gerçekleşmeme sebeplerinden de bahseden Başkan Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zafer Meydanı projemizde 7 kez ihaleye çıktık, giren olmadı. Umurlu Spor Kompleksi'ni 3 kez ihaleye çıktık, giren olmadı. Kendin yapsaydın diyen varsa yasal açıdan yapamıyoruz arkadaşlar. İhale yapmak zorundayız. İhale yapıp, birisinin alıp işi bitirmesi gerekiyor. Başka türlü bizim yapma hakkımız olsa çoktan yapacaktım. Bunu bir bilgi olarak sizlere sunmak istedim. Efeler'i ne yaparlarsa yapsınlar, bir turizm kenti, hepinizin çalışacağı, kazanacağı, hakça paylaşacağı, özgürlükler içinde tarihine sahip çıkan bir kent yapmaya söz veriyorum size. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun."

"Efeler sağlık ve lezzetin bütünleştiği bir yer"

Açılışta konuşan Slow Food Kurucu Türkiye Lideri Nedim Atilla, "Slow Food hareketinin Türkiye'de kurucu liderlerinden biriyim, bu bölgenin de sorumlusuyum. Slow Food'ta yapılan işlerin iyi, temiz ve adil olmasına özen gösteririz. Biliriz ki iyi, temiz ve adil olmayan işler gıdadan başlayarak Dünya'yı hiç de iyi yerlere götürmez. Bu anlamda Mehmet Fatih Atay başkanımızın buradaki yönetimde yıllardır gösterdiği iyi, temiz, adil yönetim ilkeleri için onu bir kez daha kutluyorum. Zaten hangi siyasi partiden olursanız olun bu 3 ilkeye uyuyorsanız her şeyi çok daha iyi yapabilirsiniz. Bu festival gerçekten çok önemli konukları bir araya getirecek. Az sonra kolay rastlayamayacağınız İtalyan şefler sahnede olacaklar. Bunları kaçırmayın. Sonra bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Biz bu festivalde kadınları öne çıkarmaya özen gösterdik. Üreten kadınlar konuşacak az sonra. Güzel bir festival olmasını diliyorum. Buraya gelen herkes, biliyorum geçen yıllarda evlerine mutlu, mesut döndü. Buradaki stantlarda, herkes çok lezzetli, herkes çok sağlıklı sunmaya çalışıyor. Çünkü burası sağlık ve lezzetin buluştuğu, bütünleştiği bir coğrafya" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Atay ilçede 3 gün boyunca sürecek olan 3'üncü Efeler Gastronomi Festivali'nin açılış kurdelesini davetlilerle birlikte keserek festivali başlattı.

Törene; Başkan Atay ve eşi Güneş Atay ile birlikte; Slow Food Türkiye Kurucu Lideri Gazeteci Yazar Nedim Atilla, Aydın Profesyonel Aşçılar Federasyonu temsilcileri, İYİ Parti Efeler İlçe Başkanı Özgür Metin ile yönetimi, kentteki siyasi partilerin, derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının ve sendikaların temsilcileri ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri ve adayları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN