Efeler Gastronomi Festivali Başladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye özgü lezzetleri tanıtmak amacıyla düzenlediği Efeler Gastronomi Festivali'nin 3'üncüsü başladı. Sergi, panel, söyleşi, mutfak çalışmaları gibi çeşitli etkinliklerle 3 gün boyunca sürecek olan festivalin açılış töreni büyük bir coşkuya sahne oldu.
"Marka Kent Efeler" için hayata geçirdiği projelerle dur durak bilmeden çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, kentte gelenekselleştirdiği Efeler Gastronomi Festivali'nin 3'üncüsün açılışı, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açılış dolayısıyla Başkan Atay'a tebrik mesajı gönderdi.
"Kentimizde ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz"
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, görev süresi boyunca kentte gerçekleştirdiği önemli hizmetleri aktararak şöyle konuştu:
"Efeler ilçesinde hiç yapılmayan kitap fuarının ilkini biz gerçekleştirdik. 80 ilde olup Aydın'da olmayan Down Kafe'yi açtık. Türkiye'nin en kapsamlı Otizm Yaşam Merkezi'ni gerçekleştirdik. İlk kez bir belediye olarak sadece pozitif ayrımcılık yaparak kadınların çalıştığı bir fabrikayı gerçekleştirdik. Göreve gediğimde sayısı sıfır olan kreşlerden 5 tane hayata geçirdik. 252 öğrencimiz orada İngilizce dahil en iyi okul öncesi eğitimi alıyor. Avrupa'nın en büyük 2'nci Matematik ve Bilim Parkı'nı açtık. Her mahallemize açmayı söz kitap kafelerimizin geçen hafta 17'ncisini açtık, salı günü 18'incisini açacağız, Efeler'i kitap kafelerle donatacağım. Açıkça söyleyemiyor olsalar da, kapatmak için çareler arıyor olsalar da, kitap kafeleri Efeler halkı onları seçmeyerek, açan kişiyi seçerek kapattırmayacaktır. Çocuklarımız için fırsat eşitliğini gerçekleştiriyorum. 2 bin 500 aileye her gün 1 litre süt veriyoruz. 4 bin 700 çocuğa beslenme veriyoruz her gün. Verdiğim sözleri gerçekleştirirken daha önce söz vermeme rağmen otel de açtım"
"Efeler'i turizm kenti yapacağız"
Görev süresi boyunca gerçekleştirmek isteyip de hayata geçiremediği projelerinden ve gerçekleşmeme sebeplerinden de bahseden Başkan Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zafer Meydanı projemizde 7 kez ihaleye çıktık, giren olmadı. Umurlu Spor Kompleksi'ni 3 kez ihaleye çıktık, giren olmadı. Kendin yapsaydın diyen varsa yasal açıdan yapamıyoruz arkadaşlar. İhale yapmak zorundayız. İhale yapıp, birisinin alıp işi bitirmesi gerekiyor. Başka türlü bizim yapma hakkımız olsa çoktan yapacaktım. Bunu bir bilgi olarak sizlere sunmak istedim. Efeler'i ne yaparlarsa yapsınlar, bir turizm kenti, hepinizin çalışacağı, kazanacağı, hakça paylaşacağı, özgürlükler içinde tarihine sahip çıkan bir kent yapmaya söz veriyorum size. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun."
"Efeler sağlık ve lezzetin bütünleştiği bir yer"
Açılışta konuşan Slow Food Kurucu Türkiye Lideri Nedim Atilla, "Slow Food hareketinin Türkiye'de kurucu liderlerinden biriyim, bu bölgenin de sorumlusuyum. Slow Food'ta yapılan işlerin iyi, temiz ve adil olmasına özen gösteririz. Biliriz ki iyi, temiz ve adil olmayan işler gıdadan başlayarak Dünya'yı hiç de iyi yerlere götürmez. Bu anlamda Mehmet Fatih Atay başkanımızın buradaki yönetimde yıllardır gösterdiği iyi, temiz, adil yönetim ilkeleri için onu bir kez daha kutluyorum. Zaten hangi siyasi partiden olursanız olun bu 3 ilkeye uyuyorsanız her şeyi çok daha iyi yapabilirsiniz. Bu festival gerçekten çok önemli konukları bir araya getirecek. Az sonra kolay rastlayamayacağınız İtalyan şefler sahnede olacaklar. Bunları kaçırmayın. Sonra bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Biz bu festivalde kadınları öne çıkarmaya özen gösterdik. Üreten kadınlar konuşacak az sonra. Güzel bir festival olmasını diliyorum. Buraya gelen herkes, biliyorum geçen yıllarda evlerine mutlu, mesut döndü. Buradaki stantlarda, herkes çok lezzetli, herkes çok sağlıklı sunmaya çalışıyor. Çünkü burası sağlık ve lezzetin buluştuğu, bütünleştiği bir coğrafya" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Atay ilçede 3 gün boyunca sürecek olan 3'üncü Efeler Gastronomi Festivali'nin açılış kurdelesini davetlilerle birlikte keserek festivali başlattı.
Törene; Başkan Atay ve eşi Güneş Atay ile birlikte; Slow Food Türkiye Kurucu Lideri Gazeteci Yazar Nedim Atilla, Aydın Profesyonel Aşçılar Federasyonu temsilcileri, İYİ Parti Efeler İlçe Başkanı Özgür Metin ile yönetimi, kentteki siyasi partilerin, derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının ve sendikaların temsilcileri ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri ve adayları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Efeler Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika
Van'ın İpekyolu ilçesinde AK Parti Seçim Bürosu düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, 13 ilçede zafer kazanmayı hedeflediklerini söyledi. AK Parti İl Başkanı Emre Güray ise yerel seçimlerin farklı olacağını belirterek, destek beklediklerini dile getirdi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İzmit Belediye Başkan adayı Avukat Gencer Demirkaya'nın adaylığını çekme kararı aldı. Parti, CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'i destekleyeceğini duyurdu. DEM Parti, İzmit'te CHP'de yaşanan tartışmaların ardından adayını geri çekti.
Antalya 19 Platformu Başkanı Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Antalya'da yaşayan 27 bin 699 Çorumlu olduğunu belirterek, iki kent arasında her alanda daha etkili çalışmalar yapacaklarını söyledi. Platformun üçüncü toplantısında, Antalya ve Çorum'un tanıtımı, kültürel etkinlikler, doğa koruma ve mutfak kültürü gibi konular ele alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve kendine özgü bir koyun ırkını temsil eden bir belde, adını Karayaka ırkı kuzularından almıştır. Karayaka ırkı, Türkiye'nin diğer bölgelerinde bulunmayan özel bir koyun türüdür ve beldenin adını taşıyarak bir kültürel miras haline gelmiştir. Devlet tarafından koruma altına alınan bu nadir ırk, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlamaktadır. Belde sakinleri, Karayaka ırkının korunması için çeşitli tedbirler almakta ve bu ırkın geleceğini güvence altına almaktadır.
Vali Ekici, vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artması gerektiğini vurgulayarak Öksüz'ün çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ise KTSO Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret ederek kentin kalkınmasında sivil toplum örgütlerinin önemini vurguladı ve destek istedi.
İsrail halkı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve Lübnan sınırındaki çatışmaların gölgesinde yerel seçimler için oy verme işlemine başladı. Seçimler, saldırılar ve çatışmalar nedeniyle ertelenmişti. Ülkede 7,2 milyon kayıtlı seçmen, 241 belediye, bölge ve yerel meclis için oy kullanacak. Seçim sonuçlarının açıklanması ise çifte zarflı oyların sayımı nedeniyle bir hafta sonra bekleniyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Oberhausen Belediyesi arasında gerçekleştirilen 'İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı. Toplantıda iklim değişiklikleri ve çevre konuları ele alındı.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani yardım ulaştırmak üzere dört uçakla havadan bırakma işlemi gerçekleştirdi. Yardım malzemeleri, İsrail saldırılarına maruz kalan yerel halkın acılarını hafifletmeyi amaçlıyor. Operasyon, 4 adet C130 uçağı tarafından gerçekleştirildi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, saha çözüm ekibiyle Konaklar Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Örgütü'ne yeni katılan Hadimlili vatandaşlarla bir araya gelerek rozetlerini taktı. Başkan Günel, 'Aramıza hoş geldiniz. Sizleri CHP çatısı altında görmekten dolayı mutluluk duyuyorum' dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey ve batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekildedir: Ankara 15°C, İstanbul 14°C, İzmir 20°C, Adana 20°C, Antalya 19°C, Samsun 15°C, Trabzon 15°C, Erzurum 3°C, Diyarbakır 12°C.
Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Avrupa Parlamentosu seçimleri sırasında yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerle mücadele etmek için bir ekip kuracağını duyurdu. Şirket, yapay zekanın seçmenleri kandırmak için kullanılabileceği endişesiyle harekete geçiyor. Ancak bazı uzmanlar, Meta'nın planının etkisiz olabileceğini belirtiyor. Meta'nın planı, AB'ye özel bir Seçim Operasyonları Merkezi kurmak ve potansiyel tehditleri tespit ederek önlemler almak üzerine odaklanıyor. Bununla birlikte, yapay zeka tarafından üretilen sahte içeriklerle mücadele etmenin zorlukları da tartışılıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?