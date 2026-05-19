Efrayim Bebek İçin Kermes Düzenlendi

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) – Bingöl'de Nuriye ve Recep Gökalp çiftinin ikinci çocukları olan SMA Tip-1 hastası 15 aylık Efrayim bebeğin tedavisi için yürütülen kampanyaya destek amacıyla kermes düzenlendi.

Henüz hayatının başında olan Efrayim bebeğin tedavisi için dünyada gen tedavisi sağlayan ve en pahalı ilaçlardan biri olarak bilinen ilaca ihtiyaç duyuluyor. İlacın maliyetinin yaklaşık 2 milyon dolar (yaklaşık 65 milyon lira) olması nedeniyle aile, yardım kampanyalarıyla destek bekliyor. Kampanyada bugüne kadar bağışların yüzde 52'sine ulaşıldı.

Solhan ilçesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri de Bingöl Kent Meydanı'ndaki kermesten elde edilen gelirleri Efrayim için açılan hesaba bağışladı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermeste yemek çeşitleri, börekler, tatlılar ve içecekler satışa sunulurken çocuklar için yüz boyama, kum boyama ve palyaço gösterileri gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca zaman zaman halaylar çekilerek renkli görüntüler oluştu.

Kermes kapsamında hem yardım kampanyasına katkı sağlandı hem de sosyal etkinliklerle katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı.

Öğretim görevlisi Dr. Vildan Burulday, "Efrayim'e umut ol' sloganı çerçevesinde başlattığımız yardım kampanyasını büyüterek kent meydanında devam ediyoruz. Çok güzel destekler geliyor, çok mutluyuz. Kampanyamız gayet güzel ilerliyor" dedi.