Ege Denizi'nde 4,9 Büyüklüğünde Deprem

(İZMİR) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 02.30'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 02.30'da Muğla'nın Bodrum ilçesine 137.12 kilometre uzaklıkta ve 7 kilometre derinlikte 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.