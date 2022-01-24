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Eksi 16 derecede su havada buz tuttu... Çameli son 10 yılın en soğuk günlerini yaşıyor - Son Dakika

Eksi 16 derecede su havada buz tuttu... Çameli son 10 yılın en soğuk günlerini yaşıyor

24.01.2022 19:40

Eksi 16 derecede su havada buz tuttu.

Eksi 16 derecede su havada buz tuttu... Çameli son 10 yılın en soğuk günlerini yaşıyor

DENİZLİ Denizli'nin en yüksek rakımlı ilçelerinden olan Çameli'de, eksi 16 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor. Havaya fırlatılan suyun yere düşmeden kristalleştiği ilçe, son 10 yılın en soğuk günlerini yaşıyor.

Denizli'nin en soğuk ilçelerinden olan 1325 rakımlı Çameli ilçesi, geçtiğimiz haftadan beri devam eden kar yağışının ardından dünden itibaren de soğuk havanın etkisine girdi. Gündüz kent merkezinde eksi 13 dereceyi gösteren termometreler, gece saatlerinde eksi 16 - 18, kırsal mahallelerde ise eksi 22 - 23 dereceleri işaret etti. Kent merkezini kar ve buzla kaplandığı ilçenin kırsal kesimlerinde, kar kalınlığı ise 50 santimetrenin üzerine çıktı.

Ağır kış şartlarının etkisini sürdürdüğü ilçede görev yapan gazeteci Sezgin Özdemir, son 10 yılın en soğuk günlerini yaşayan Çameli'de hakim olan dondurucu havayı yaptığı deneyle gözler önüne serdi. Özdemir'in evinin balkonundan havaya bıraktığı hem sıcak hem de soğuk su, birkaç saniyede kristalleşerek buz tuttu.

Aşırı soğuk hava nedeniyle insanların yolda dahi yürüyemediğini belirten Sezgin Özdemir, "Çameli'nde hava sıcaklığı gece eksi 16 dereceye kadar düştü. İnanılmaz bir soğuk var. Sabaha karşı saat 4 sıralarında sıcaklık eksi 18 dereceye kadar düştü. Yüksek kesimdeki mahallelerde bu rakam eksi 22 - 23 dereceye kadar düşüyor. Çameli'nde son 10 yılın en soğuk günlerini yaşıyoruz. Konuşmakta dahi zorluk çektiğimiz bu havada, havaya fırlattığımız su yere düşmeden kristalleşmeye başlıyor. İlçemizdeki kar yağışı ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde de ektisini sürdürmesi bekleniyor. Allah dışarıda çalışmak zorunda olanların ve özellikle hayvanların yardımcısı olsun" dedi.

Eksi 16 derecede su havada buz tuttu... Çameli son 10 yılın en soğuk günlerini yaşıyor
Eksi 16 derecede su havada buz tuttu... Çameli son 10 yılın en soğuk günlerini yaşıyor
Eksi 16 derecede su havada buz tuttu... Çameli son 10 yılın en soğuk günlerini yaşıyor

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Hisarcık, Çameli, kar, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eksi 16 derecede su havada buz tuttu... Çameli son 10 yılın en soğuk günlerini yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eksi 16 derecede su havada buz tuttu... Çameli son 10 yılın en soğuk günlerini yaşıyor - Son Dakika
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