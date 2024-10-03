Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları Aşağıdemirtaş Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları Aşağıdemirtaş Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları Aşağıdemirtaş Mahallesi\'nde İncelemelerde Bulundu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Aşağıdemirtaş Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak ve vatandaşlarla buluşmak amacıyla ziyarette bulundu. Başkan, mahalle muhtarı ile görüşerek, vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi.

03.10.2024 11:32  Güncelleme: 11:34
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Aşağıdemirtaş Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Daha modern, planlı, yaşanabilir ve konforlu bir şehir inşa etmek için yatırımlarını sürdüren ve ortak akıl anlayışıyla hareket ederek katılımcı yönetim ilkesi doğrultusunda çalışmalarına devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Aşağıdemirtaş Mahallesi'ni ziyaret etti. Yoğun saha çalışmaları kapsamında Başkan Şerifoğulları, ilk olarak Aşağıdemirtaş Mahalle muhtarı Figen Akgül ile bir araya geldi. Muhtar Akgül'den bilgiler alan Başkan Şerifoğulları, mahallede gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği Başkan Şahin Şerifoğulları, Aşağıdemirtaş Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla da buluştu. Vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Şahin Şerifoğulları, çocuklarla da bir araya geldi. Çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, onlarla yakından ilgilendi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, Başkan Şerifoğulları'na teşekkür etti.

"Şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa etmeyi sürdürüyoruz"

Temaslarının ardından açıklamada bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Her fırsatta mahallelerimizi ziyaret ediyor ve kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Bugün de Aşağıdemirtaş Mahalle'mizde hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Aynı zamanda mahallemizde yapacağımız çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduk. Ortak akıl anlayışıyla hareket ederek hizmetin en iyisine layık olan kıymetli hemşehrilerimizin taleplerini dinliyor, vatandaşlarımızdan gelen öneriler doğrultusunda çözüm üretiyoruz. Sevdalısı olduğumuz aziz şehrimizin her mahallesine her köşesine hizmet götürmek, yatırımlarımızı ulaştırmak ve eser bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin hizmetlerimizden memnuniyetlerini gördükçe, bizler de mutlu oluyoruz. Bizim için vatandaşlarımızın memnuniyeti, her şeyden önce gelir. Daha yaşanabilir, daha modern, konforlu ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir Elazığ için katılımcı yönetim anlayışı ile hareket ediyor, şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa etmeyi sürdürüyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları Aşağıdemirtaş Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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