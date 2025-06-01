Elazığ\'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Bisiklet Sürüşü

Elazığ Yeşilay Elazığ Şubesi tarafından, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde bisiklet sürüşü gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele için bisiklet sürüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, bisikletlerinin pedallarını bağımlılıkla mücadele için çevirerek farkındalık oluşturdu. Yapılan etkinlikte vatandaşlar, uyuşturucu, kumar, teknoloji, alkol ve sigara bağımlılığına dikkat çekmek, çevreye zarar vermeden sağlıklı bir hayatı desteklemek amacıyla bisiklet sürdü.

Bisiklet organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ Yeşilay Şube Başkanı Harun Gündüz, "81 ilde eş zamanlı olarak bu etkinliğimiz gerçekleşiyor. Bugün sadece pedallara basmak için değil, sağlıklı bir yaşam için hep birlikte burada toplandık. Yeşilay olarak 105 yıldır bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde sigara, alkol, teknoloji, uyuşturucu ve kumar bağımlılıklarıyla mücadele ediyoruz. Hem bedenimizi hem de geleceğimizi tehdit eden bu bağımlılık türleriyle ilgili bugün yaptığımız hareketle birbirimizle dayanışmayı, bilinçli ve sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bisiklet sadece bir spor aracı değil, özgürlüğün, sağlığın ve doğanın da saygıya bir sembolüdür. Bunun için çevreye zarar vermeden sağlığımızı desteklemek için bu etkinlikte bir aradayız" dedi. - ELAZIĞ