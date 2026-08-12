Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Köşk Yaylası'ndaki sondaj kuyusunda temizlik yapan 27 yaşındaki Metehan Temel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Köşk Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sulamada kullanılan kuyuda çalışma yapan Metehan Temel, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Temel'in elektrik akımına kapıldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temel, ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. 27 yaşındaki Temel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.