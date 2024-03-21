Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi, taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyeceğini bildirdi.
EPDK, toplantısına ilişkin karar çıktı. Karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi; taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödenmeyecek. Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681 TL ile 1634 TL arasında değişiyor. Düzenleme ile söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının yanı sıra hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliğinin ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Elektrik Faturası Desteği Alanlardan Güvence Bedeli Alınmayacak - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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