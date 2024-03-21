Elektrik Faturası Desteği Alanlardan Güvence Bedeli Alınmayacak - Son Dakika
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Yerel

Elektrik Faturası Desteği Alanlardan Güvence Bedeli Alınmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibine, taşınma durumu ne olursa olsun elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödenmeyeceğini bildirdi. Bu düzenleme ile yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılması ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.

21.03.2024 10:58
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi, taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyeceğini bildirdi.

EPDK, toplantısına ilişkin karar çıktı. Karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi; taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödenmeyecek. Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681 TL ile 1634 TL arasında değişiyor. Düzenleme ile söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının yanı sıra hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliğinin ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elektrik Faturası Desteği Alanlardan Güvence Bedeli Alınmayacak - Son Dakika

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