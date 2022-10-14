"Elimizdeki kaynakları etkin ve verimli kullanarak en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz" - Son Dakika
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"Elimizdeki kaynakları etkin ve verimli kullanarak en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz"

14.10.2022 13:55
"Elimizdeki kaynakları etkin ve verimli kullanarak en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz"

Vali Ali Çelik, köy ve mahalle muhtarlarıyla Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan 'İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Vali Ali Çelik, köy ve mahalle muhtarlarıyla Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan 'İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

26 köy ve 4 mahalle muhtarı; ihtiyaçları, talepleri ve vatandaşların memnuniyetini Vali Ali Çelik'e iletti.

Talep ve ihtiyaçları not alan Vali Çelik, sorunların imkanlar dahilinde çözümünü istedi; ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vatandaşla devlet arasında köprü görevi gören muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Vali Çelik, "Amacımız; muhtarlarımızla iş birliği içerisinde, istişareyle çalışarak köylerimizin ve mahallerimizin sorunlarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak. Elimizdeki kaynakları etkin ve verimli kullanarak en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Elimizdeki kaynakları etkin ve verimli kullanarak en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz' - Son Dakika

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