Emekli Öğretmen Çift İngilizce Öğrenerek Emekliliklerini Değerlendiriyor

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan emekli öğretmen çift, emekliliklerini İngilizce öğrenerek değerlendiriyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Veysel Türk ve eşi Şükriye Türk, emekliliklerini yeni diller ve yeni şeyler öğrenerek değerlendiriyor. Çift, Şahinbey Belediyesi Binevler Sosyal Tesisi'nde düzenlenen İngilizce kursuna katılarak gençlere ve evli çiftlere örnek oluyor. 4 dil bilen Veysel Türk, öğrenmeye hep açık olduğunu belirterek, "Yaşımız ilerlemiş olabilir ama öğrenmenin yaşı yok. Emekli olduktan sonra boş durmak istemedik. Eşimle birlikte İngilizce öğrenmeye karar verdik. Hem zihnimizi hem de dilimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

"Beşikten mezara kadar ilim"

Öğrenmenin yaşının olmadığını belirten Veysel Türk, "Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Beşikten mezara kadar ilim. Dolayısıyla biz de emekli olmamıza rağmen okuyamaya, öğrenmeye devam ediyoruz. Arabistan'a gittiğim zaman kendi derdimi anlatacak kadar konuşabiliyorum. Ama ben Arapça konuşmak istedikçe oraya gelenlerin genelinin İngilizce konuştuğunu gördüm. Benimle İngilizce konuşmak istediler. Benim de İngilizceyi ilerletmek istedim her zaman. 3 defa görevli olarak Amerika'ya gittim. ve orada İngilizcemin eksikliğini gerçekten duydum. Bu vesileyle de emekli olunca İngilizce öğrenmek için zamanım oldu. Bu kursa gelmeden önce internetten öğrenmeye çalıştık. Fakat bu kurs İngilizce öğrenmemiz için çok etkili oldu" ifadelerini kullandı.

"Kaç dil biliyorsanız o kadar çok insan oluyorsunuz"

Yeni diller öğrenmenin hayatı kolaylaştıracağına değinen Türk, "Gençler hayata atıldıktan sonra her şeyin farkına varacaklar. Üniversite mezunu bile olsalar İngilizce ve diğer dilleri bilmenin ne kadar etkili olduğunu görecekler. Dil sertifikası olanların öncelikli olduğunu anlayacaklar. İkinci husus ise kültür. Dünyayı daha iyi tanımak için dil çok etkilidir. Başka ülkelerin basınını takip edebilmek için dil öğrenmeleri gerekmekte. Kaç dil biliyorsanız o kadar çok insan oluyorsunuz. Bu yüzden gençlere tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"İngilizce konuşurken eşim en büyük destekçim"

Eşinin her zaman en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Şükriye Türk ise "Ciddi bir kursa ilk defa katılıyorum. Eşimin bilgi birikimi daha fazla olduğu için onun yardımıyla bende hobi olarak öğrenmek istedim. 2 defa eşimle Amerika'ya gittim. Orada Camiye gittiğimde kadınların İngilizce konuştuğunu duyardım. Eve geldiğimde ne konuştuklarına çeviriden bakardım. İngilizcenin hayatımda eksikliğini hissediyordum. İngilizce konuşurken eşim en büyük destekçim. Bana her konuda olduğu gibi İngilizce öğrenmemde de çok yardımcı oluyor. Bir dil öğrenmek çok istiyorum. Gün geçtikçe öğrenme isteğim daha da fazlalaşıyor" ifadelerine yer verdi.

"Sınıfa ilk girdiğimde Şükriye ve Veysel çiftini görüyorum"

Şahinbey Binevler Sosyal Tesisi İngilizce Öğretmeni Seda Polat ise Veysel ve Şükriye çiftinin çok azimli olduklarını belirterek, "Veysel bey ve Şükriye hanım ilk kursa geldiklerinde onların gözünde o ışığı gördüm. Gerçekten öğrenmeye çok istekliler. Sınıfa ilk girdiğimde Şükriye ve Veysel çiftini görüyorum. ve aynı zamanda çok çapa sarf ediyorlar. Emeklerinin karşılığını alıyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP