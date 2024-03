Yerel

Emekli vatandaşlar destekleri için Çerçioğlu'na teşekkür etti

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kent genelinde yaşayan 260 binden fazla emekli için başlatılan 'Emekli Kart' projesinin kapsamı genişletilirken, emekli vatandaşlar destekleri için Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve kısa sürede yoğun talep gören Aydın'da yaşayan on binlerce emeklinin faydalanmaya başladığı Emekli Kart ile et ve et ürünlerinde uygulanan yüzde 20'lik indirime süt ve süt ürünleri de eklendi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Halk Ege Et'te başlatılan indirimin süreceğini, emekliler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere tüm Aydınlıların yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Çerçioğlu, "Halk Ege Et mağazalarımızda et ve et ürünlerinde emeklilerimiz için başlattığımız indirim kampanyasına süt ve süt ürünlerini de ekledik. Emeklilerimizin geçim sıkıntısının farkındayız, onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aydın'da kimse yatağa aç girmeyecek, soğukta üşümeyecek" dedi.

"Özlem başkanımız emeklilerin dertlerine derman oldu"

Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken Yaşar Çelik, "Bu kuyruklar yüzde 20 ucuz et almak için, insanlar kuyruğa giriyor. Ucuz olduğu için çok rağbet var. Bu kuyruklar da o yüzden. Emekli olduktan sonra pazarlama işi yaptım, tüm Türkiye'yi gezdim. En güzel yer Aydın'dır, ben Denizli'yi geçtiğimde buranın havasını hissediyorum. Özlem başkanımıza başarılar diliyorum, her şey için ona çok teşekkür ediyorum. Emeklilerin dertlerine derman oldu, onun için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Özlem başkanımıza çok teşekkür ediyoruz"

Et ve süt ürünlerinde uygulanan yüzde 20 indirimin Aydın'da yaşayan tüm emekliler için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Mustafa Yıldırım, "Emekliyim, Emekli Kart'ı aldım. Hem et, hem peynir aldım. Bazıları 1 Nisan'dan sonra geçerli olmadığını söylüyorlar, bunlar safsata. Başkalarının çıkardığı safsatayı inandırmaya çalışıyorlar millete. Çok teşekkür ediyorum başkanımıza, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnunuz, Aydın çok şanslı"

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduklarını söyleyerek Çerçioğlu'na teşekkür eden Resmiye Mert, "Halk Ege Et'ten çok memnunuz, Allah razı olsun başkanımız Çerçioğlu'ndan. Emekli Kart emeklilere tabii ki de fayda sağlıyor, bundan çok mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnunuz, Aydınımız çok şanslı" dedi.

"Bütün emeklilerimiz adına Özlem başkanımıza teşekkür ederim"

Emekli Kart'ın geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için faydalı bir proje olduğunu söyleyen Mehmet Hasırcı, "Zaten halkın durumu belli, yaşam şartları, maaşları Emeklilerin durumu daha kötü. Onun için Emekli Kart emeklilere daha da faydalı olacak. Özlem başkanımız sağolsun böyle bir şey düşünmüş, yapmış. Bütün emekliler adına kendisine teşekkür ederim, arkasındayız" sözleriyle Çerçioğlu'na teşekkür etti.