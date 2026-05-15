Emekliler Hükümete Tepki Gösterdi

15.05.2026 18:42
Pazar'da toplanan emekliler, maaşların yetersizliğine ve ikramiyelerin düşük olmasına dikkat çekti.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Tüm Emekliler Sendikası Pazar Şubesi'nin çağrısıyla bir araya gelen emekliler, "Her emekli aylığına derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılmalıdır. Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" diyerek AK Parti hükümetinin ekonomik politikalarına tepki gösterdi.

Rize'nin Pazar ilçesinde, Tüm Emekliler Sendikası önderliğinde toplanan emekliler, AK Parti hükümetinin ekonomik politikasını eleştirerek, emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekti. Atatürk Meydanı'nda bir arayan gelen emeklilerin düzenlediği basın açıklamasına, Çay Üreticileri Meclisi üyeleri ve bazı STK temsilcileri de destek verdi.

Sendikanın Pazar Şube Başkanı Yaşar Karahan, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı öncesinde ikramiyenin artırılmasına yönelik herhangi bir hazırlığın yapılmaması, emeklilerin yaşadığı ekonomik yıkımın görmezden gelindiğini göstermektedir. Bayram ikramiyesi bugün bir haftalık pazar parası bile değildir. 2018 yılında seçim sürecinde bin TL olarak başlatılan bayram ikramiyesi, o günün ekonomik koşullarında emekliler açısından kısmen de olsa nefes aldıran bir ödeme niteliğindeydi. O dönemde net asgari ücret 603 TL idi. Verilen ikramiye, asgari ücretin yaklaşık %62'sine denk geliyordu. Ancak bugün ikramiye 4.000 TL'ye çıkarılmış görünse de, asgari ücret karşısında ciddi şekilde erimiştir. Aynı oran korunmuş olsaydı, bugün bayram ikramiyesinin en az 17.500 TL olması gerekirdi."

Kurban Bayramı öncesinde ikramiyenin artırılmasına yönelik herhangi bir hazırlığın yapılmaması, emeklilerin yaşadığı ekonomik yıkımın görmezden gelindiğini göstermektedir. Bizler biliyoruz ki sorun yalnızca ekonomik değildir. Sorun; emeği değersizleştiren, halkı yoksullaştıran mevcut siyasal ve ekonomik düzendir. Emeklilere 'kaynak yok' denilirken, sermayeye vergi afları çıkarılmakta, şirket borçları silinmekte ve kamu kaynakları bir avuç ayrıcalıklı kesime aktarılmaktadır. Bizler sermayeye değil, emekliye bütçe istiyoruz ve bu adaletsizliği kabul etmiyoruz.

Her emekli aylığına derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılmalıdır. Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Bize reva görülen bu sefalet düzenini kabul etmiyoruz.  Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon ve devalüasyon verileri de halkın yaşadığı gerçekliği yansıtmamaktadır. Sürekli emeklileri ve dar gelirliyi hedef alanlar, bir gün bunun hesabını vereceklerini unutmamalıdır."

Kaynak: ANKA

