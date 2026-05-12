Emekliler Yoksulluk ve Sağlık Sorunlarına Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekliler Yoksulluk ve Sağlık Sorunlarına Dikkat Çekti

12.05.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEV Emekli-Sen Eskişehir Şubesi, emeklilerin sağlık ve yoksulluk sorunlarına dikkat çekti.

(ESKİŞEHİR) - DİSK'e bağlı DEV Emekli-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri, emeklilerin yoksulluk ve sağlık sorunlarına dikkati çekmek üzere basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Hatice Kılıç, en düşük emekli aylığının insanca bir seviyeye çıkarılması ve sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim talep ettiklerini bildirdi.

DEV Emekli-Sen Eskişehir Şubesi'nin çağrısıyla Taşbaşı'nda bir araya gelen emekliler, boyunlarına taktıkları dövizlerle karşılaştıkları sorunları gündeme taşımaya çalıştı. "Yıllarımızı verdik, karşılığı bu mu?", "Maaş değil, geçim istiyoruz", "Emekli aç, sabrımız tok" yazılı dövizlerle iktidara seslenen emekliler, taleplerinin bir an önce karşılanmasını talep etti.

Şube Başkanı Hatice Kılıç, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de emekliliğin adeta acımasız bir hayatta kalma savaşına dönüştüğünü söyledi.

Kılıç, emeklilerin devlet nezdinde "yük" olarak görülmesinin yarattığı öfkeyi taşıdıklarını dile getirdi. İktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının emeklileri yoksulluğa mahküm ettiğini belirten Kılıç, bu durumun hem sağlıklarını hem de sofralarını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Kılıç sağlık hizmetlerine erişimin de emekliler için adeta lüks haline geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Randevu sistemi üzerinden bir doktora ulaşmak, adeta Milli Piyango'dan büyük ikramiye çıkmasıyla eşdeğer bir ihtimaldir. Göz, kardiyoloji, nöroloji veya ortopedi gibi hayati ve yaşlılıkta sıkça başvurulan branşlarda aylar sonrasına gün verilmekte, bizlerin o süreyi bekleyecek dermanı, zamanı veya ömrü olup olmadığı kesinlikle önemsenmemektedir. Yaşlı nüfusun ve emeklilerin sağlık hizmetlerine zamanında erişimde yaşadığı gecikme oranı son iki yılda yüzde 40'ın üzerinde artış göstermiştir. Kamu hastanelerindeki yığılmalar, parası olmayanı evinde çaresizliğe terk eden bir anlayışın sonucudur. Eczaneye gittiğimizde karşımıza çıkan muayene ücreti, ilaç katılım payı ve bitmek bilmeyen fiyat farkları, zaten enflasyon karşısında kuşa dönmüş maaşlarımızın daha elimize geçmeden erimesine yol açmaktadır. Bize dayatılan bu sistem, hastaları enkaz altında bırakan tam bir sağlık çöküşüdür."

"BAYRAM İKRAMİYELERİ EN AZ BİR ASGARİ ÜCRET TUTARINDA ÖDENMELİDİR"

En düşük emekli aylığı, insanca yaşanacak, insan onuruna yaraşır bir seviyeye çıkarılmalıdır. Sağlıkta uygulanan tüm katkı payları derhal kaldırılmalı, yaşlılık dönemindeki emeklilere randevu ve rapor süreçlerinde öncelikli, şartsız, kamusal ve tamamen ücretsiz sağlık hizmeti sağlanmalıdır. Bayram ikramiyeleri, asıl amacına uygun hale getirilmeli, en az bir asgari ücret tutarında güncellenerek ödenmelidir.

Sendikal örgütlenme hakkımız üzerindeki tüm yasal ve fiili baskılara son verilmeli, DİSK DEV Emekli-Sen toplu sözleşme masasının doğrudan, meşru tarafı olarak kabul edilmelidir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Yoksulluk ve Sağlık Sorunlarına Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:25:29. #7.13#
SON DAKİKA: Emekliler Yoksulluk ve Sağlık Sorunlarına Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.