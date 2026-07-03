Emekliler Zamdan Memnun Değil - Son Dakika
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Emekliler Zamdan Memnun Değil

03.07.2026 11:47
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Osmaniye'de emekliler, enflasyona karşı yetersiz buldukları maaş zammına tepki gösterdi.

(OSMANİYE)-Haber: Burhan Demircioğlu

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon oranıyla SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zammı belli oldu. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan bir emekli, zamma tepki göstererek "Yetersiz, nerede yetecek? Markete gidince 10 bin lirası gider. Ev kirası verenler ne yapacak? Simit alacak durumu olmayan insanlar var. TÜİK'e kimse inanmaz, ona kargalar bile güler" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon oranıyla SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 17.76 oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, maaş zammını yetersiz bularak tepki gösterdi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler tepkilerini şöyle dile getirdi:

- "Aldığımız 20 bin liraydı, yetmiyordu enflasyon farkı olarak verdiler, ne yapalım ki? Yetiremiyoruz."

- "Yetmez, ne yapacaksın çaresiziz... Çaren yok. Eritti zaten, maaşa zam gelmeden bitti zaten."

- "Yüzde 16-17 zam yapmayla benim geçim düzeyimi düzenleyemez, piyasayı düzenleyecek. Yani zamanında hizmet etmiş yıllarını vermiş ağacın dalını yapraklarını çırpıp dalını kesmeye benzer bu iş. 'Bununla geçin' diyorsan bana, piyasayı düzelt. TÜİK ne yapıyor TÜİK? Benim maaşımı kendisine vereceğim o TÜİK'çi gelsin buraya ben maaşımı vereceğim. Bir ay yiyeceğimi, içeceğimi marketten alsın getirsin, isterse yüzde 99 değil 59 açıklasın. Bunlar boş şeyler halkı oyalama, vatandaşı oyalama ama emekliler akıllanmaz."

-"Zam yetersiz, 40 bin lira olması lazım, aşağısıyla geçinemez insanlar, geçinemiyor. Gün gelmeden bitiyor, aylığı al 10 gün sonra bitiyor. TÜİK yalan söylüyor enflasyon çok yüksek. Maaşı düşük vermek için her türlü şeye, yalana çareye başvuruyorlar."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PARASINA DÜRÜM YİYEMİYORUZ"

-"30 bin lira yine kurtarmaz. Türkiye'nin en büyük parasına bir dürüm yiyemiyoruz. Millet perişan hiç inanmıyorum, enflasyon yüzde 70'lerden aşağı değil."

"KARGALAR GÜLER"

- "Yetersiz nerede yetecek, markete gidince 10 bin lirası gider. Ev kirası verenler ne yapacak? En kötü evin kirası 10 bin lira. Simit alacak durumu olmayan insanlar var. TÜİK' e kimse inanmaz ona kargalar bile güler."

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Zamdan Memnun Değil - Son Dakika

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