Emeklilerden Enflasyon Tepkisi - Son Dakika
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Emeklilerden Enflasyon Tepkisi

04.07.2026 01:16
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Gaziantep'te emekliler, TÜİK'in enflasyon verilerine karşı maaş artışı talep etti.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)– 2021 Tüm Emekliler Sendikası Gaziantep Şubesi, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Gaziantep Şube Başkanı Av. Sevgül Özdemir, emekli maaşlarının gerçek enflasyona göre artırılmasını ve emeklilerin insanca yaşayabilecek gelir düzeyine kavuşturulmasını istedi.

2021 Tüm Emekliler Sendikası Gaziantep Şubesi, Yeşilsu Parkı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Sendikanın Gaziantep Şube Başkanı Av. Sevgül Özdemir, emekli maaşlarına yansıtılan enflasyon farkının zam olarak sunulamayacağını belirterek, emeklilerin insanca yaşayabilecek koşullara kavuşturulmasını talep etti.

Basın açıklamasını okuyan Özdemir, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının vatandaşın pazarda, markette ve günlük yaşamda karşı karşıya kaldığı hayat pahalılığını yansıtmadığını savunarak, "Altı aylık enflasyon farkını emekli aylıklarına yansıtıp bunu zam diye sunuyorlar. Enflasyon farkı zam değildir. Gerçek zam, emeklinin alım gücünü artıran refah artışıdır." dedi.

"EKONOMİK KRİZ EMEKLİLERİ DERİN YOKSULLUĞA SÜRÜKLÜYOR"

Emeklilerin her geçen gün daha fazla yoksullaştığını ifade eden Özdemir, dolaylı vergiler ve temel tüketim kalemlerine yapılan zamların emeklilerin yaşamını daha da zorlaştırdığını söyledi. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli ile dul ve yetimin insan onuruna yakışır bir yaşam hakkına sahip olduğunu belirten Özdemir, buna rağmen emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahküm edildiğini öne sürdü.

Özdemir, 2002 yılında en düşük emekli aylığının asgari ücretin üzerinde olduğunu, bugün ise asgari ücretin gerisinde kaldığını belirterek, memur emeklilerine uzun süredir seyyanen zam verilmemesinin önemli bir hak kaybına yol açtığını ifade etti.

Yanlış ekonomi politikalarının faturasının emekçilere ve emeklilere çıkarıldığını savunan Özdemir, büyük sermaye kesimlerinin desteklenirken çalışanlar ve emeklilerin yoksullaştığını ileri sürdü. Özdemir, emeklilerin sendikal haklarının tanınmasını, özelleştirilen stratejik kurumların yeniden kamulaştırılmasını ve ücretlerle emekli aylıklarının insanca yaşam düzeyine yükseltilmesini istediklerini söyledi.

Özdemir, sendikanın taleplerini ise en düşük emekli, dul ve yetim aylığının en düşük memur maaşına eşitlenmesi, aylık bağlama oranının yeniden yüzde 70'e çıkarılması, emekli aylıklarının bağımsız enflasyon verileri de dikkate alınarak güncellenmesi, kök maaşlara seyyanen zam yapılması, emekli sendikalarına yasal statü tanınması, sağlık kesintilerinin kaldırılması, toplu ulaşımın ücretsiz hale getirilmesi ve temel ihtiyaçlarda vergi yükünün azaltılması olarak sıraladı.

Basın açıklaması, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Gaziantep, Politika, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden Enflasyon Tepkisi - Son Dakika

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