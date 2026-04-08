Emeklilerden Miting Çağrısı

08.04.2026 14:54
Tüm Emekliler Sendikası, 12 Nisan'da Trabzon'da miting düzenleyecek, halkı katılmaya davet etti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Tüm Emekliler Sendikası, Hopalıları, 12 Nisan'da Trabzon'da düzenleyeceği "Sefalet zulmüne son" mitingine katılmaya çağırdı. Tüm Emekliler Sendikası Hopa Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Yenigül, "Bugün milyonlarca emekli, açlık sınırının altında yaşamaya mahküm ediliyor. Bu düzen kader değildir, bu düzen değişecek. 'Sefalet zulmüne son' mitinginde buluşuyoruz" dedi.

Tüm Emekliler Sendikası, 12 Nisan'da Karadeniz Bölge Mitingi'ni Trabzon'da gerçekleştirecek. "Sefalet zulmüne son" başlığıyla düzenlenecek mitinge, Karadeniz'in farklı illerinden katılımın olacağı belirtildi.

Miting öncesinde, Tüm Emekliler Sendikası Hopa Temsilciliği tarafından Hopa Meydanı'nda kurulan çadır önünde vatandaşlara çağrıda bulunuldu. Çadır önünde Hopalılara seslenen Sendika Hopa Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Yenigül şunları söyledi:

"Sefalet zulmüne son, emekliler geçinemiyor. Yıllarımızın emeği gasbediliyor. Bugün milyonlarca emekli, açlık sınırının altında yaşamaya mahküm ediliyor. Bu düzen kader değildir, bu düzen değişecek. 'Sefalet zulmüne son' mitinginde buluşuyoruz. Pazar günü saat 14.00'te Trabzon Meydanı'ndayız. Karadeniz'in bütün şehirlerinden insanlar akın akın Trabzon'a gelecek. Samsun'dan, Ordu'dan, Giresun'dan, Gümüşhane'den, Bayburt'tan, Rize'den, Artvin'den tüm emekliler ve emekli dostları Trabzon Meydanı'nda buluşuyoruz. Araçlar kaldırılacaktır. Pazar günü saat 09.30'da Hopa Parkı'nda buluşalım."

Kaynak: ANKA

