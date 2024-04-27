Emirdağ Anadolu Lisesi-Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Karşılaşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Emirdağ Anadolu Lisesi-Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Karşılaşması Gerçekleştirildi

Emirdağ Anadolu Lisesi-Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Karşılaşması Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, 'Her Düşünceye Bir Şans Ver' projesi çerçevesinde düzenlenen Emirdağ Anadolu Lisesi-Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin karşılaşmasını izledi. Müsabakada Emirdağ Anadolu Lisesi, Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Kaymakam Bilici, müsabaka sonrası öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti ve eğitim kurumları müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

27.04.2024 11:39
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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, 'Her Düşünceye Bir Şans Ver' projesi çerçevesinde düzenlenen Emirdağ Anadolu Lisesi-Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin karşılaşmasını izledi.

KYK Konferans Salonu'nda düzenlenen ve 2023-2024 Emirdağ Liselerarası Münazara Ligi Organizasyonu çerçevesinde gerçekleşen Emirdağ Anadolu Lisesi-Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi karşılaşması gerçekleştirildi. Kaymakam Bilici'nin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin de ilgiyle takip ettiği müsabakada rakibi Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni 3-0 yenen Emirdağ Anadolu Lisesi bir üst tura yükseldi.

Kaymakam Bilici, müsabaka sonrası öğrencileri ve öğretmenleri tek tek tebrik ederken; akabinde ilçede bulunan eğitim kurumları müdürleri ile de eğitim öğretim faaliyetleri üzerine kısa bir toplantı gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emirdağ Anadolu Lisesi-Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Karşılaşması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emirdağ Anadolu Lisesi-Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Karşılaşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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