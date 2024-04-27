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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, 'Her Düşünceye Bir Şans Ver' projesi çerçevesinde düzenlenen Emirdağ Anadolu Lisesi-Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin karşılaşmasını izledi.

KYK Konferans Salonu'nda düzenlenen ve 2023-2024 Emirdağ Liselerarası Münazara Ligi Organizasyonu çerçevesinde gerçekleşen Emirdağ Anadolu Lisesi-Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi karşılaşması gerçekleştirildi. Kaymakam Bilici'nin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin de ilgiyle takip ettiği müsabakada rakibi Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni 3-0 yenen Emirdağ Anadolu Lisesi bir üst tura yükseldi.

Kaymakam Bilici, müsabaka sonrası öğrencileri ve öğretmenleri tek tek tebrik ederken; akabinde ilçede bulunan eğitim kurumları müdürleri ile de eğitim öğretim faaliyetleri üzerine kısa bir toplantı gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR