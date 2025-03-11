Emre Saltık, Vefatının 8. Yıldönümünde Anıldı

Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık, vefatının 8. Yıldönümünde Büyükçekmece'deki kabri başında anıldı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık, vefatının 8. yıldönümünde Büyükçekmece'de bulunan Güzelce Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. 2017 yılında Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi iken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Saltık'ın anma törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, Emre Saltık'ın eşi Firaz Saltık, oğulları Mert Saltık ve Baran Saltık, Büyükçekmece Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.

"Sazıyla sözüyle bu ülke için çok önemliydi"

Saltık'ın kabri başında okunan duaların ardından oğlu Baran Saltık, anma törenine katılanlara ailesi adına teşekkür etti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Emre Saltık dostumuzu, büyük halk ozanı, halk sanatçısı değerli kardeşimi kaybetmenin 8'inci yıldönümünde de aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Emre Saltık gibi arkasından güzel sözler söyleterek bu dünyayı terk etmek çok önemli. Çok değerli bir dostumdu. Çok değerli bir kardeşimdi. Verdiği mesajlarla, sazıyla sözüyle bu ülke için çok önemliydi. Mekanı cennet olsun. Ailesine de tekrar başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Anma töreni Saltık'ın mezarına bırakılan kırmızı karanfillerle son buldu. - İSTANBUL